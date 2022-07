Les Sims 4 Loups-Garous – Un pack au poil

Enfilez donc votre plus belle chemise à carreaux et votre collier lune autour du cou : le pack Loups-Garous est sorti sur les Sims 4 ! Le 16 Juin dernier, ces charmantes bêtes poilues ont envahi notre jeu de simulation de vie préféré, nous baignant dans une douce ambiance années 2010.

Les créatures surnaturelles sont assez rares dans les Sims 4, les dernières en date à être sorties étant les jeteurs de sorts (Monde Magique) et les sirènes (Îles Paradisiaques), tous deux apparus en 2019. Du côté des joueurs, une grosse partie de la communauté était visiblement en attente de ce gameplay et les SimGurus ont entendu leurs prières.

Dans ce pack, un fond d’histoire est proposé pour démarrer notre partie : Greg, un grand méchant loup-garou qui ne sait visiblement pas se contrôler, a mordu toutes les personnes s’approchant de son territoire (comprendre un chalet insalubre près d’un étang). Depuis, la communauté de loups-garous de Moonwood Mill s’est installée autour et s’est divisée en deux meutes : le Collectif de la lune et les Crocs Sauvages. Kristopher, le chef du Collectif de la lune, est même jouable dès le début de votre partie car son foyer a été mis à disposition par EA.

Moonwood Mill, terre de poilus

Comme pour chaque map fournie avec des packs surnaturels, on ne peut pas dire qu’EA ait été généreux en termes de terrains. Moonwood Mill ne déroge pas à la règle avec seulement cinq terrains disponibles, dont deux communautaires. Il faut tout de même souligner la beauté des lieux et les efforts fournis en termes d’ambiance (amélioration du ciel, ajout des cycles de la lune…).

L’atmosphère nuit-dans-la-cambrousse-nord-américaine fait son petit effet. On aime s’y promener, surtout de nuit, et tomber par hasard sur le bar du coin. Ce fameux bar-caravane a d’ailleurs été construit en collaboration avec le célèbre Youtuber Sims américain James Turner. Côté terrains résidentiels, rien d’extraordinaire, mais on sait par habitude que les maisons pré-définies ne sont jamais enthousiasmantes.

Du contenu plus que mitigé

Concentrons-nous sur la réussite de ce pack Loups-Garous : un mode construction qui a clairement su convaincre en proposant une multitude d’objets aux détails très poussés. Même si le style rustique n’est pas au goût de tout le monde, les propositions faites sont de toute beauté et manquaient au jeu de base (point bonus pour le berceau), les finitions sont poussées et beaucoup plus agréables à regarder en comparaison avec les contenus de Destination Nature (dans un style similaire).

Ce qui n’est d’ailleurs pas le cas des contenus du CUS (Créer Un Sim), bien que quelques ajouts soient sympathiques (cicatrices, doubles piercings, tatouages, griffes…), l’ensemble reste somme toute assez ordinaire. Des vêtements débraillés, des chemises à carreaux, des coupes mulets… On a déjà vu et revu tout ça dans plusieurs packs de jeu au fil des années.

On saluera tout de même l’outil de modification des loups-garous, basé sur le même modèle que les animaux de compagnie, aux finitions très poussées. C’est le paradis pour ceux qui souhaitent personnaliser leur créature à l’extrême.

Un gameplay qui endort

Là où les attentes étaient les plus hautes, c’est bien évidemment au niveau du gameplay. Dans un trailer rock’n’roll, on nous promet d’incarner des membres d’une meute de cool kids-garous qui se battent à la pleine lune et boivent des bières (pardon, des sodas) la minute d’après. La notion de meute se voyait modernisée et dynamique, et on s’imaginait bien élever notre petite famille au clair de lune.

Au moment d’incarner un loup-garou, ça se complique. Leurs besoins sont différents des Sims humains et représentés par un menu adapté comme pour chaque créature surnaturelle. Le petit truc en plus, c’est cette grosse “jauge de fureur” qui s’ajoute aux autres besoins du Sim, elle correspond plus ou moins à “l’instinct animal”.

Une fois remplie, votre Sim oublie complètement ses comportements humains et s’emporte dans une fureur (presque) incontrôlable. Et là, c’est le drame : ça casse tout, ça fait pipi par terre, ça part en hurlant dans la nuit. Si votre Sim ne maîtrise pas assez ses pouvoirs de loup-garou et ne peut pas se calmer, il n’y a plus qu’à attendre qu’il fasse sa crise et que la jauge redescende. Un choix de gameplay handicapant, car la fureur de vos loups va revenir assez souvent et vous coûtera cher en réparation d’objets…

La vie en meute n’est pas facile non plus, avec des offrandes constantes à faire et des actes de diplomatie répétitifs pour accéder à des rangs supérieurs. On se fait rapidement rétrograder au moindre excès de fureur non contrôlé ou de jour passé sans crier gloire à la meute. Dans Les Sims 4 Loups-Garous, il sauf se consacrer corps et âme (ou plutôt poil et croc) à la vie de votre clan.

Une stratégie marketing en décalage

Les plus grosses interrogations derrière la sortie des Sims 4 Loups-Garous concernent évidemment le fait de le sortir maintenant. Maintenant, au mois de Juin, et maintenant, en 2022.

Parlons saison tout d’abord : là où il aurait été opportun de sortir Loups-Garous pour Halloween, on ne s’attendait pas forcément à voir un pack avec cette ambiance là à l’aube de l’été. Le mood dénote clairement avec la météo du moment, surtout quand celle-ci avoisine les 40 degrés… A noter tout de même que deux kits plus estivaux sont sortis quelques semaines avant, mais ce calendrier ne nous fera pas oublier la belle sortie d’Îles Paradisiaques le 21 juin 2019 (C’était tout simplement le FEU).

Il est temps d’évoquer la délicate question de la ringardise. Le pack crie les années 2010, les références à Twilight sont évidentes (un jeune loup ado aux cheveux longs qui s’appelle JACOB, l’autrice des romans sur les loups-garous qui se prénomme BELLA, les deux clans, le grand méchant… on continue ?). Là où Vampires avait encore à peu près sa place en 2017, Les Sims 4 Loups-garous sent un peu le réchauffé. La mode est-elle aussi cyclique dans le jeu vidéo ? Lana Del Rey va-t-elle redevenir l’artiste à suivre ? Va-t-on reporter des couronnes de fleurs et trouver ses inspirations sur Tumblr ? Qui sait.

De par sa richesse de contenus et sa proposition originale, ce pack de jeu Loups-Garous à 19,99€ reste un bel ajout à la collection des Sims 4, tant les opus surnaturels se font rares. On ne parle pas ici d’un pack d’extension, donc forcément les attentes sont moindres, et la tolérance vis-à-vis des choix d’EA se fait plus douce.

Les Sims 4 Loups-Garous ravira (pour un temps peut-être) les amateurs de gameplay surnaturel, bien que la mécanique soit toujours la même, tandis que les autres se contenteront des contenus additionnels qui s’intégreront avec leurs parties plus classiques.