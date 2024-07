Concord promet une expérience premium, sans battle pass

Concord, le shooter compétitif en 5 contre 5 à sortir fin aout, se rêve probablement en « nouveau Helldivers 2 ». Le jeu, dans un genre différent, même si on reste dans la grande famille des jeux de tir multijoueurs, semble en effet avoir un positionnement comparable : exclu console PlayStation 5 qui sort aussi sur PC, un prix relativement contenu (40€ quand un titre PS5 classique coûte 80€), et une composante « fun » qui l’on fait être comparé aux Gardiens de la Galaxie, quand Helldivers 2 tirait lui son inspiration de Starship Troopers.

Mais peut-on, si peu de temps après Helldivers 2, et même si celui-ci semble avoir perdu une grande partie de ses joueurs, voir arriver un nouveau « succès surprise » chez PlayStation ? Les premières sessions en bêta ne vont pas tout à fait dans ce sens. Concord a en effet eu beaucoup de difficulté à attirer les curieux lors des séances de tests publics, et le pic de joueurs sur Steam n’a jamais atteint les 2500 personnes en simultané.

Alors bien sûr, il ne s’agit que de phases bêta, et on ne condamnera pas le jeu avant sa sortie. Mais cette situation reste préoccupante, et la communication autour du jeu vise peut-être à redresser la barre. Si certains observateurs s’imaginaient que le jeu devait passer en free-to-play pour avoir une chance d’exister dans la jungle des shooters en ligne, Firewalk Studio, qui signe le jeu, a décidé au contraire de faire le pari du premium.

C’est ainsi que le studio a annoncé qu’il ferait l’impasse sur le modèle du Battle Pass, mais proposerait du contenu supplémentaire gratuit pour l’ensemble des joueurs.

« Concord n’a pas de Battle Pass. Nous voulions concentrer notre attention sur le fait de faire de Concord une expérience solide et généreuse dès sa sortie, dans laquelle simplement jouer au jeu, monter de niveau et compléter des missions permet d’accéder à de vraies récompenses » – Firewalk Studio, dans une FAQ relayée sur X.

Si on ne peut que saluer cet esprit (« Vous possédez Concord, Concord ne vous possède pas », résume sur X Mark DeRidder, responsable de l’animation du jeu), on n’ignore toutefois pas la prise de risque que cela représente que de demander un ticket à 40€ quand de très nombreux jeux ciblant peu ou prou le même segment sont, eux, gratuits, et doivent déjà lutter pour exister à ce tarif (The Finals…). Et puis, au-delà des conditions tarifaires, il faudra, à un moment, se demander si le genre a encore vraiment des choses à proposer.

Nous aurons des éléments de réponse le 23 aout prochain, date à laquelle Concord sort sur PC et PlayStation 5…