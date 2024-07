World of Warcraft – Les travailleurs s’unissent unanimement en syndicat

Depuis quelques mois, le monde du travail dans le jeu vidéo traverse une sacrée zone de turbulences. Entre les conditions de travail précaires, les licenciements et les fermetures de studios, les polémiques s’enchainent presque aussi vite que les sorties de jeux. Heureusement, au milieu de ce ciel bien sombre, quelques bonnes nouvelles laissent espérer un meilleur futur et un plus grand respect des humains derrière nos jeux vidéos.

Après Bethesda Games Studios, dont tous les employés se sont syndiqués la semaine dernière sous une seule et même bannière, ce sont tous les travailleurs (pas uniquement les développeurs) derrière l’énorme World of Warcraft qui ont fait le choix de s’unir pour la défense de leurs droits. Après les deux-cent-quarante-un membres de Bethesda, ce ne sont pas moins de cinq-cents personnes supplémentaires qui s’unissent donc selon le CWA, le principal syndicat du secteur des médias aux Etats-Unis.

Les plus taquins diront que deux studios nouvellement acquis par Microsoft dans le deal Activision/Blizzard font le choix de se syndiquer quelques mois seulement après être passé sous la bannière de la firme de Richmond. Après les derniers mois difficiles vécus par Xbox et ses studios, le lien est facile à tisser. Et même si nous préférerions y voir une volonté générale des studios de protéger leur avenir, leurs produits et leurs conditions de travail, il semblerait bien que Microsoft soit dans le collimateur de cette nouvelle union. L’un des représentants du studio a précisé les raisons de la décision.

« Avec cette union syndicale solide, nous nous lançons maintenant dans une quête pour de meilleurs salaires, une meilleure gestion des bénéfices et une sécurité de l’emploi. Tout le monde en sortira gagnant, les employés, le studio dans son ensemble, et bien sûr les fans de WoW toujours à la recherche de la meilleure expérience de jeu. » Eric Lanham, représentant du studio.

Comme pour le précédent Bethesda, Microsoft, non cité mais bien évidemment visé par la décision, a d’ores et déjà reconnu le syndicat et s’est déclaré prêt à entamer des négociations pour aboutir à une convention collective juste avec les créateurs de World of Warcraft. De là à dire qu’il y avait deux trois petites choses pas vraiment réglos, il n’y a qu’un pas que seules les futures déclarations des deux parties pourront nous permettre de franchir ou non.

Ce wall-to-wall, signifiant que l’intégralité de l’équipe de travail sans exception a fait le choix de se syndiquer est une première dans le groupe Blizzard, mais pourrait faire des émules, et c’est tant mieux. Ça a d’ailleurs déjà commencé, avec une soixantaine de personnes du studio Blizzard Austin qui auraient déjà décidé de se syndiquer à leur tour. Espérons que des studios plus modestes puissent suivre le mouvement pour s’éviter certains des déboires récents vécus par leurs confrères. Encore une tache sur la chemise Microsoft, mais surtout, une vraie avancée pour les travailleurs, et ça fait toujours du bien dans ce monde régi par l’argent et le profit.