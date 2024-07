Bethesda Game Studios se dote d’un syndicat transversal

C’est désormais derrière la bannière des Communications Workers of America (CWA) que les employés étatsuniens de Bethesda Game Studios (la branche développement de Bethesda) feront valoir leurs droits. De par son ampleur et parce qu’elle rassemble tous les corps de métiers de l’entreprise, cette syndicalisation est une première parmi les sociétés détenues par Microsoft.

Bethesda avait rejoint le portefeuille de Xbox Game Studios en mars 2021, suite au rachat de sa société mère ZeniMax Media par le géant du web. Dans la guerre des licences entre consoles, cet accord à huit milliards de dollars impliquait notamment que les futures productions des filières de ZeniMax deviendraient des exclusivités Xbox. Toutefois, cette coopération a pris une tournure amère pour certaines desdites filières, nommément Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Studios et Roundhouse Games, dont Microsoft a annoncé la fermeture au mois de mai.

Les employés passés sous la coupe de Microsoft n’avaient néanmoins pas attendu cette mauvaise nouvelle pour prendre la voie du syndicalisme. Les équipes d’assurance qualité de plusieurs filières d’Activision Blizzard (également racheté par Xbox Game Studios) s’étaient déjà rapprochés des CWA en 2022, suivis par leurs homologues de ZeniMax un an plus tard. Le mois dernier, c’était au tour de Bethesda Games Studios Montréal de leur emboiter le pas.

Si, à ce stade, les CWA représentaient déjà le plus large syndicat d’Amérique du Nord pour l’industrie du jeu vidéo, cette collaboration additionnelle avec les équipes américaines de Bethesda Game Studios permet de franchir un nouveau cap symbolique. Avec la base de Rockville ainsi que les antennes d’Austin, Dallas et Montréal toutes impliquées, c’est ainsi l’ensemble des studios de développement de la filiale qui bénéficient désormais d’une même représentation, d’autant que parmi les 241 employés étatsuniens ayant souhaité en profiter se retrouvent aussi bien des artistes que des programmeurs et des concepteurs.

Un regroupement à cette échelle représente une première pour un studio détenu par Microsoft, qui a reconnu le syndicat et s’est montré ouvert aux échanges. Cependant, il témoigne d’un mouvement plus vaste au sein du domaine du jeu vidéo, qui traverse une véritable crise menaçant le gagne-pain de beaucoup de ses professionnels et rendant plus que jamais essentielle la défense de leurs droits. L’impact de négociations fructueuses entre Bethesda Games Studios et Microsoft pourrait donc avoir un retentissement plus large et redonner un peu d’espoir à une industrie exsangue.