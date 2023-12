Activision-Blizzard – La passation commence

En cette fin d’année 2023, Activision-Blizzard entame sa transformation. Une transformation qui découle directement du rachat de la société par Microsoft amorcé il y a un peu moins de deux ans. Maintenant que cette acquisition plus que commentée est approuvée par les autorités compétentes (telle le CMA), il est grand temps d’amorcer le changement tant attendu.

L’issue n’est donc pas une surprise : le retrait de Robert (dit Bobby) Kotick est une conséquence logique de la transition susmentionnée et était prévisible. Le PDG d’Activision-Blizzard n’était maintenu à sa position que pour assurer la passation en « douceur » à Microsoft, si l’on reprend les mots du patron de Xbox Phil Spencer. Un maintien qui devait durer jusqu’à la fin de cette année 2023. Une échéance qui arrive maintenant à son terme.

Plus précisément, Kotick quittera ses fonctions de président d’Activision-Blizzard le 29 décembre prochain, mettant par là fin à une longue carrière commencée en 1991, marquée par des hauts et des bas. Un règne au cours duquel Activision est passée de l’ombre à lumière, en acquérant un statut plus qu’important dans l’industrie du jeu vidéo. En témoigne, par exemple, la place sans cesse grandissante de l’entreprise au cours des années : fusion avec Blizzard en 2008, King en 2015… Une progression remarquable dont se félicite notamment le principal concerné pour avoir notamment été à la source d’un vivier de talents :

« Quarante ans plus tard, alors que mon dernier jour à la tête de cette entreprise se rapproche, je m’émerveille du chemin parcouru par les personnes talentueuses de notre entreprise pour réaliser le grand potentiel des jeux. Vous avez transformé une forme de divertissement amateur en l’un des médias les plus attrayants au monde. J’ai eu le privilège de travailler à vos côtés pour élargir l’attrait des jeux […] La partie la plus importante de mon travail a sans doute été de contribuer à rassembler des personnes talentueuses, de fournir les meilleures ressources possibles et de favoriser un environnement qui encourage l’inspiration, la créativité et un engagement inébranlable en faveur de l’excellence. »

Pour autant, ces dernières années sous sa direction ont particulièrement été entachées par certaines polémiques autour de la toxicité des relations (dont le harcèlement sexuel) au sein de son entreprises. Kotick avait ainsi été pointé du doigt pour son inactivité et pour son soutien tacite à l’endroit de ces agissements, au moins par son silence.

Kotick, dont l’avenir demeure inconnu, se verra également accompagné dans son départ de manière plus ou moins rapprochée. Car si la majorité des postes seront toujours attribués au personnel actuel, il y aura tout de même quelques exceptions, comme l’a notamment rapporté The Verge: Humam Sakhani (vice-président de Blizzard et King) quittera également l’entreprise en cette fin de mois, Lulu Mesevrey (directrice de communication), elle, suivra le même mouvement en janvier prochain. De même, d’autres cadres seront amené à quitter la société d’ici Mars 2024.



Alors qui pour reprendre la grande place laissée vacante ? Ce rôle reviendra à Matt Booty – lequel s’est fendu d’un mémo pour l’annoncer, au même titre que la nomination de Jill Braff à la tête de Zenimax Bethesda. Un poste qui offre donc de nouvelles responsabilités à Booty, et ce, deux mois après être devenu président du » contenu et des jeux » Microsoft. Il aura sous sa supervision le président de Blizzard Mike Ybarra, le président d’Activion Publishing Rob Kotich et le vice-président d’Activision-Blizzard Thomas Tippl.