Xbox – Microsoft s’attaque aux accessoires sans licence

Depuis la mise à jour de la mi-octobre, les joueurs d’Xbox ont pu voir un code d’erreur apparaitre sur leur écran : le code 0x82d60002. Il apparait dans le cas où l’on utilise des accessoires qui ne sont pas proposés par des constructeurs agréés par Microsoft. Du moment où ce code apparait sur l’écran, le joueur dispose alors de quinze jours pour se séparer de son accessoire, une période accordée par Microsoft dans le cas où l’accessoire est un essentiel – une manette – qu’il serait impératif de changer.

Pour rappel, il existe trois types d’accessoires : ceux du constructeur de la console, ceux des constructeurs agréés par celui de la console (on les reconnait grâce au sigle « designed for Xbox »), et ceux des tiers dont les produits sont tolérés, sans pour autant être soutenus ou promus. Cette nouvelle restriction s’applique à la troisième catégorie.

Selon Microsoft, la raison première de ces limitations, c’est la sécurité. La connexion d’accessoires non-agréés par le constructeur pourrait mettre en péril la machine ou affecter l’expérience de jeu. Il est vrai qu’une partie de ces accessoires requièrent de compromettre la sécurité de la console. Cependant, en réalité, certaines sources affirment que Microsoft vise à terme d’agrandir les catalogues d’accessoires sans fil chez ses constructeurs partenaires.

Pour le moment, Microsoft fait le choix de limiter ce catalogue sans fil aux casques, qui reçoivent une puce de sécurité spécifique, justement à cause des accessoires non-agréés. Ces limitations imposées permettaient de rendre plus compliqué l’utilisation d’accessoires permettant aux joueurs peu scrupuleux de tricher.

Lorsque Microsoft mentionne que ces accessoires endommagent l’expérience de jeu, le constructeur ne parle pas seulement des joueurs moins regardant se retrouvant avec des accessoires de mauvaise qualité. Cette remarque est en réalité valable pour l’intégralité des joueurs. Certains accessoires non-agréés sont pensés pour donner un avantage non négligeable aux joueurs les achetant.

C’est le cas de l’adaptateur Cronus Zen. Cet adaptateur est surtout connu des joueurs de FPS, et est une plaie pour Bungie (Destiny) et Activision (Call of Duty). Il permet aux joueurs de profiter des avantages du jeu manette et du jeu clavier-souris à la fois. Bien qu’étant avant tout un accessoire utilisé par les joueurs PC, il est devenu de plus en plus courant de le voir utilisé sur les consoles. Il est fort possible que ces types d’adaptateurs soient affectés par les nouvelles restrictions mises en place par Microsoft.

En même temps, d’autres accessoires vont être victimes de l’interdiction, et ce n’est cette fois-ci pas une bonne chose. En effet, parmi les accessoires non-autorisés se trouvent la majorité des pads de jeu de combat. C’est le constructeur Brook Gaming, qui affirme voir ses accessoires affectés par le code d’erreur, qui est le principal constructeur de pads au prix accessible pour jeux de combat sur Xbox.

« C’est essentiellement une condamnation à mort pour les événement locaux dédiés aux jeux de combat sur Xbox, surtout pour ceux ne pouvant pas se permettre d’acheter un second stick arcade. » Maximilian Dood, un des commentateurs majeurs de la scène Versus Fighting sur Youtube.

En plus de ces manettes dédiés pour des jeux précis, certains joueurs s’inquiètent également des accessoires prévus pour rendre le jeu vidéo accessible à, par exemple, un joueur en situation de handicap. Pour cela, Microsoft a déjà répondu : la firme maintient que sa manette adaptative ne sera bien entendu pas concernée par la limitation.

Fondamentalement, Microsoft est dans son bon droit : bien que les accessoires mis sur le marché par des vendeurs non-agréés peuvent avoir leurs avantages, il est indéniable qu’une partie d’entre eux sont un problème tant pour Microsoft que les joueurs. Cependant, ce qui est inquiétant et décevant, c’est qu’une partie de ces accessoires répondent à un besoin réel des joueurs, un besoin qui a été négligé par Microsoft jusqu’à présent. A voir si, comme le prétendent certaines sources, Microsoft fera le nécessaire pour répondre aux besoins des joueurs.