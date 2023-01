Projet Leonardo – Sony joue la carte de l’accessibilité

Après Microsoft et sa manette à destination des personnes souffrant du manque d’accessibilité des différents modèles de contrôleurs, c’est au tour de Sony de faire un pas dans la bonne direction. En effet, c’est lors du CES 2023 qui se tient actuellement à Las Vegas que Sony a officialisé ce que l’on nomme pour le moment “Projet Leonardo”.

Ce dernier se présente sous la forme d’une manette atypique, modulable de bien des manières : agencement des boutons, changement de la distance entre les joysticks et le périphérique principal ou encore de multiples capuchons de tailles différentes pour permettre à chacun de personnaliser la disposition des différents boutons.

De plus, il sera possible de personnaliser la manette de façon logicielle, via la création de raccourcis permettant, par exemple, de permettre l’appuie sur deux touches simultanées en en actionnant qu’une, ou même assigner deux fonctions différentes à la même touche. Tout cela devrait réellement simplifier le gameplay pour les personnes à mobilité réduite.

Pour finir, le Project Leonardo pourra être utilisé seul ou couplé avec d’autres composants, comme des boutons, une Dualsense ou même d’autres Project Leonardo. De plus, quatre ports AUX permettront de combiner la manette avec d’autres accessoires afin de personnaliser au mieux l’expérience de l’utilisateur.

Tout ceci s’annonce prometteur pour augmenter encore d’un cran l’accessibilité du médium vidéoludique. Plus les années passent, et plus les développeurs et différents acteurs du secteurs s’investissent pour permettre à tout à chacun de jouer, purement et simplement, en faisant fi au maximum des difficultés physiques. Même si le combat est noble, il n’est pas encore gagné, et nous devrons encore attendre pour voir certaines barrières s’effondrer totalement. Projet Leonardo est un pas de plus dans le bon sens dont nous attendons encore le prix ainsi que la date de sortie.