Minecraft – Une map pour en apprendre plus sur la dyslexie

Depuis sa sortie, Minecraft ne cesse de démontrer qu’il est le bac à sable rêvé pour ceux disposant d’un peu d’imagination, de temps et de passion. Reproduction de monuments, d’environnement d’autres jeux ou de films ou encore regroupement de joueurs pour des défis toujours plus imaginatifs, les exemples de son utilité ne manquent pas.

Cependant, il arrive parfois que ce dernier soit utilisé pour faire circuler un message ou pour sensibiliser le grand public à une cause ou à un sujet bien précis. C’est le cas aujourd’hui, alors que l’on apprend qu’une map dénommée « Mindcraft » s’apprête à être lancée. Arrivant à l’occasion de la journée nationale des dys, soit le 15 octobre, cette dernière promet de plonger en profondeur dans le monde de la dyslexie et en apprendre plus sur ces troubles.

BETC et l’association Puissance Dys proposeront ainsi une map conçue par Devroo, épaulé par des personnes atteintes de dyslexie et la neuropsychologue Béatrice Sauvageot. Le terrain de jeu sera constitué de quatre zones dans lesquelles les joueurs pourront relever des défis et en apprendre plus sur ce que sont réellement ces troubles cognitifs qui touchent tout de même six à huit pourcents des français, tout en aidant Charlie, le personnage principal, à trouver la sortie de ce labyrinthe.

Une bien belle initiative, qui a le mérite à la fois de sensibiliser les gens qui ne sont pas atteints de ces troubles, mais qui permettrait en même temps de dépister ceux qui en souffrent sans jamais avoir été diagnostiqués. Quand on sait, en plus, que le créateur de Minecraft, Markus Persson, souffre lui aussi de dyslexie, il serait tentant de dire que la boucle est enfin bouclée.

Cette initiative permettra peut-être enfin à certaines personnes atteintes de dyslexie de ne plus subir le regard des autres, car au-delà du trouble en lui-même, considéré comme un super-pouvoir par Béatrice Sauvageot, c’est le regard des autres et les moqueries qui peuvent conduire la personne dyslexique à avoir honte. Le fait de mettre en avant les difficultés avec lesquelles ces personnes se battent au quotidien, surtout à travers un média avec une si large audience que le jeu vidéo, et surtout l’un des jeux les plus joués, est une excellente idée.

Le rendez-vous est donc pris le 10 octobre pour pouvoir essayer Mindcraft, en espérant que le plus de joueurs possible prendront la peine de se lancer dans l’aventure, ne serait-ce que pour s’enrichir de connaissances supplémentaires sur un sujet peu représenté, et tenter d’élargir leur vision des choses.