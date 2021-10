Minecraft Live 2021 – Tout ce qu’il faut retenir de la présentation

Le Minecraft Live 2021 est passé, et on a des nouvelles croustillantes à se mettre sous la dent, plus que ce qu’on pensait; même. Pour rappel, ce live devait nous préparer à la suite de l’update Caves & Cliffs, update qui se déroule en deux parties, une en juin 2021, tandis que l’autre devrait pointer le bout de son nez en cette fin d’année. Et c’est chose faite ! Enfin, pas totalement. Nous ne disposons toujours pas de date de sortie pour la 1.18 de Minecraft (Caves & Cliffs part 2), et même la mise à jour Deep Dark, qui devait apporter de nouveaux mobs et de nouveaux items, sera de sortie avec The Wild Update (que nous détaillerons un peu plus tard), et donc pas pour tout de suite.

We want the Deep Dark, and its warden inhabitants, to be as deep, dark and scary as possible; that’s why we’re moving these features to our 2022 update. Just be sure to stay tuned for the whole show to learn more, and see the BIG reveal of everything new coming to Minecraft! pic.twitter.com/EEIFskw6Mg — Minecraft (@Minecraft) October 16, 2021

Caves & Cliffs part 2 vient avec de gros changements vis-à-vis des reliefs et des montages, changements qui ont pu se montrer lors d’une vidéo annonce. Objectivement, c’est un ajout majeur et sans précédent pour les joueurs de Minecraft. Les collines sont retravaillées pour s’étendre sur d’immenses contrées, des cascades apparaissent et le tout semble beaucoup plus réaliste.

La plus grosse annonce de la Minecon est cette fameuse Wild Update. Tout d’abord, au sein de cette version, il y aura « Deep Dark », une extension si l’on peut dire, où il y aura un nouveau biome, The Warden, mettant en scène des villes anciennes et des souterrains beaucoup plus sombres, ainsi que de nouveaux monstres comme le gardien qui semble très puissant. Les développeurs ont justement repoussé ce nouveau biome jusqu’à la sortie de The Wild Update pour bien travailler l’aspect sombre et effrayant.

Par ailleurs, la majeure partie de la 1.19 se passe à la surface. En effet, The Wild Update a pour dynamique de rendre le jeu plus sauvage, en renforçant les environnements, les rendre plus beaux et plus vivants. Les grenouilles, ainsi que le têtards qui les accompagnent, feront leur apparition dans cette mise à jour. Plusieurs variantes seront disponibles suivant l’environnement dans lequel elles évolueront, et les spécificités qui vont avec.

Par ailleurs, un nouveau biome, en plus de celui sous terre, émergera à la surface : il s’agit de la Mangrove. Une nouvelle sorte de bois sera disponible, ainsi que des racines et un feuillage plus dense. Ce biome remplacera le marais, qui avait été soumis à vote en 2019 pour être refaçonné. Beaucoup d’autres ajouts mineurs sont à découvrir, comme la possibilité désormais de mettre un coffre dans un bateau.

Pour finir le live sur une note légère, on a eu aussi l’occasion de participer à un petit événement communautaire où nous devions choisir entre ces trois petites bestioles pour rejoindre le bestiaire du jeu.

Vu ce qui s’était dit sur les réseaux sociaux, on aurait pu pencher pour une victoire du Golem de cuivre, mais c’est finalement Allay, le petit fantôme bleu, qui rejoindra Minecraft. Tout ce beau monde (Deep Dark, Allay, pour ne citer qu’eux) sera disponible courant 2022 lors de The Wild Update pour la 1.19. Restez aux aguets !