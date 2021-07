Minecraft Dungeons – Un nouveau DLC et une nouvelle édition arrivent

Sorti il y a maintenant deux ans, Minecraft Dungeons a reçu de nombreuses mises à jour incluant des DLC se passant dans différents lieux emblématiques du jeu cubique. Aujourd’hui, Mojang annonce l’arrivée d’une nouvelle extension, nommée Echoing Void, se déroulant dans un lieu violet et très dangereux, ainsi qu’une édition ultimate.

Si vous connaissez un peu l’univers de Minecraft, vous avez peut-être reconnu l’endroit où se trouve cette nouvelle extension grâce à l’image promotionnelle. En effet, en analysant l’illustration on remarque des couleurs violettes, ainsi que de nombreux monstres qui ressemblent à des Endermen. On peut conclure que ce nouvel environnement n’est autre que l’End où réside le terrible Ender-Dragon. Bingo ! Après avoir sauvé l’Overworld en terrassant la corruption, nos héros partent sur le territoire de nos très chers Endermen pour finir l’histoire commencée depuis plus d’un an.

Cependant, les développeurs confirment que d’autres DLC arriveront par la suite sans trop communiquer là-dessus. On peut s’attendre à avoir de nouvelles extensions qui lanceront un nouveau pan de scénario s’étalant sur plusieurs mises à jour payantes. Mais à l’heure actuelle il faudra se contenter d’un rien pour nous mettre l’eau à la bouche pour le futur du jeu.

Revenons à nos petits moutons et à notre mise à jour qui arrive très bientôt. En effet, Mojang annonce qu’en plus du DLC Echoing Void payant, le jeu recevra du contenu gratuit pour tous les joueurs, qui contient entre autre, des enchantements tels que Ambush, Shadow Blast et Void Strike, mais surtout, le plus intéressant est l’introduction d’une nouvelle mission nommée “The Gauntlet of Gales”. Dans cette dernière, nous devrons affronter des épreuves et énigmes dites difficiles dans un soi-disant labyrinthe. Reste à voir si la difficulté sera vraiment au rendez-vous comme annoncé.

Et enfin, le studio présente une toute nouvelle édition pour le jeu qui sera lancée en simultané avec Echoing Void. Cette dernière n’est autre que la version ultime du jeu qui comprendra le jeu de base, ainsi que tous les DLC sortis à ce jour en plus de celui se déroulant dans l’End. Actuellement nous ne connaissons pas le prix de cette édition ultime mais on peut imaginer que cela tournera entre 40€ et 60€.

En tout cas, le DLC Echoing Void et la mise à jour gratuite, ainsi que l’édition ultime pour Minecraft Dungeons arrivent le 28 juillet 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.