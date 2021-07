Final Fantasy XVI ne sera pas montré au Tokyo Game Show 2021…

Vous êtes un fervent admirateur de FF et attendez avec impatience d’en découvrir plus sur son prochain volet ? La présentation E3 de Square Enix vous a déçu et vous attendez de l’éditeur qu’il se “rattrape” lors du Tokyo Game Show (évènement au format online qui se tiendra du 30 septembre au 3 octobre cette année) ? Mauvaise nouvelle, Square Enix ruine la hype avant qu’elle ne prenne trop d’ampleur : n’attendez pas que le TGS ne vous en révèle plus sur Final Fantasy XVI.

C’est au cours d’un live consacré à Final Fantasy XIV que la nouvelle est tombée, plus précisément au cours d’une conversation entre Yoko Taro et Naoki Yoshida, les producteurs derrière la série NieR et Final Fantasy XVI. S’ils ont largement commenté (non sans humour) l’absence du 16eme volet à l’E3, Yoshida-san a tout de même pris le temps de justifier sa décision de ne pas en présenter plus sur le titre lors du TGS.

Apparemment, le game director n’est pas franchement amateur de teasing… Donc, plutôt que de “nourrir” les fans avec des petits clips de gameplay ou des illustrations mois après mois, il préfèrerait au contraire prendre le temps de présenter le jeu plus longuement juste avant de le sortir. Un choix on ne peut plus logique pour éviter que les fans ne se fassent une montagne de petites annonces et qu’ils se mettent à espérer trop, un peu trop vite et au risque d’être déçus (l’actualité n’a pas manque d’exemples pour illustrer cet état de fait ces dernières années)…

Donc, maintenant, nous sommes fixés, la prochaine fois que nous verrons Final Fantasy XVI, il y a des chances que sa sortie soit proche. Ceci dit, d’ici la, il faudra que les joueurs PC et PlayStation 5 (la console de Sony a hérité de l’exclusivité console pour rappel) fassent preuve de patience. Remarquez, il a dit qu’on ne le verra pas au TGS mais il reste encore un gros évènement cette année

Yoko Taro & Saitou joking with Yoshi-P about Final Fantasy 16 probably not being shown at Tokyo Game Show 2021 is epic troll level lol.

Yoshi-P says he wants FF16 to be available not too long after the next big announcement.

Here's the video with English subs by me. #FF16 pic.twitter.com/WnkAGNGmKf

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) July 10, 2021