Final Fantasy Pixel Remaster: des dates, des prix et des précos

Paul Éluard écrivait le nom de la Liberté sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sang papier ou cendre, et Square Enix est bien décidé à ferme de même avec la nostalgie sur nos portefeuilles et cartes de crédit. Nous qui pensions pouvoir profiter des premiers Final Fantasy pour quelques euros et nous enjailler au son des musiques de la saga phare de Square pendant tout l’été pour pas grand chose, naïfs que vous sommes, Final Fantasy Pixel Remaster va nous ramener les pieds sur terre en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire.

Square Enix a donc enfin annoncé une date de sortie pour trois jeux de sa prochaine anthologie des six premiers épisodes remasterisés de la franchise Final Fantasy. Les versions Final Fantasy Pixel Remaster de Final Fantasy, Final Fantasy 2 et Final Fantasy 3, seront donc lancées le 28 juillet sur Android, iOS et Windows PC via Steam. Les trois jeux suivants, Final Fantasy 4 à 6, n’ont pas encore de date de lancement précise, seul traine nonchalamment un vague “2021” lors des annonces.

Tous ces remasters proposeront des graphismes en pixels 2D actualisés, d’une bande-son remise au goût du jour par le compositeur historique de la série, Nobuo Uematsu, d’une nouvelle interface utilisateur et de bonus tels qu’un codex pour le bestiaire, une galerie d’illustrations et un menu pour profiter des musiques. Vous trépignez d’impatience n’est-ce pas ? Comment ça, non ?

La page Steam de la version F.F. Pixel indique que le pack complet Final Fantasy Pixel Remaster sera disponible en précommande au prix de 74.82 € grâce à un bonus de pré-réservation de -22%… Ce qui ramène le prix de vente de départ à 95.94€… Les prix des jeux individuels varieront entre 11,99 et 17,99 euros.

Visiblement chez Square Enix, la nostalgie a bel et bien un prix. D’après nos amis de l’Encyclopædia Universalis, le mot “nostalgie” est issu des mots grecs nostos (« retour ») et algos (« souffrance »). Pas de souci, l’éditeur a prix au pied de la lettre cette étymologie et compte bien saigner ses fans jusqu’au dernier euro. Impossible de ne pas penser que nos euros seront bien mieux dépensés chez des indés, de nouvelles IP à venir ou pour soutenir des projets de financements participatifs…