[E3 2021] Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – On révise ses classiques

On l’a déjà dit précédemment, selon nous, la présentation de Square Enix était faible et sans éclat. Recyclages, portages et redites… Tel était le menu que nous proposait l’éditeur nippon hier lors de son passage à l’E3… Ceci dit, on se montre dur puisque, même si tout n’était pas à notre goût, le show nous a au moins permis de découvrir une poignée de nouveaux jeux, notamment un qui confirme des rumeurs qui tournaient depuis un certain temps : celles d’un jeu Final Fantasy développé en partenariat avec la Team Ninja. Ce projet s’appelle Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Derrière ce titre, rien de plus qu’un retour dans le monde du tout premier Final Fantasy dans une relecture assez libre qui rappellera peut-être à certains l’approche que l’éditeur a pris avec son remake du 7ème volet… Enfin, oui et non. Parce qu’ils ont beau prétendre être les Guerriers de Lumière, Jack, Ash et Zed, nos 3 protagonistes, n’en ont ni l’air ni la manière, laissant planer le doute sur leur réelles identités. En revanche, on connait bien leurs intentions : ils recherchent Chaos (le nom du boss de fin du jeu qu’il reprend) comme le prouvent les très nombreuses fois où Jack le répète dans cette vidéo.

Malgré tout, c’est loin d’être le seul point sur lequel Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin se démarque de l’œuvre dont il s’inspire. Déjà, si son aîné fut un des plus illustres représentants du J-RPG à sa sortie (et encore à ce jour), façonnant une bonne partie du reste de la série (et de la concurrence), celui en vedette dans cet article est en fait un jeu d’action dans la veine d’un Ninja Gaiden. Et quitte à dresser des parallèles avec le travail de la Team Ninja, autant reconnaitre que le look guerrier cuir/latex arrive à nous faire douter quand Square annonce que Tetsuya Nomura est derrière le chara-design…

Bref, si cette “vision audacieuse” de l’illustre RPG vous fait de l’œil et que vous êtes curieux de découvrir ce qu’est ce cristal rouge que notre trio éclate sans scrupule tout au long du trailer, vous pourrez répondre à toutes ces questions et bien d’autres quand Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series dans le courant de l’année prochaine. Remarquez, si vous êtes l’heureux possesseur d’une PlayStation 5, vous pouvez toujours vous faire un avis sur la démo dispo en exclusivité sur la console (enfin, pour peu qu’elle fonctionne sur votre support)…