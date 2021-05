Final Fantasy VII Remake Intergrade déballe son dernier trailer

À maintenant un gros mois de sa sortie, Final Fantasy VII Remake Intergrade revient dans le cœur de l’actu avec un nouveau trailer, afin de rappeler aux joueurs que même si le jeu de base est disponible depuis plus d’un an maintenant, l’aventure n’est pas encore tout à fait terminée. Alors on vous voit déjà venir avec vos question à propos de la VRAIE suite du jeu dans sa version Remake, mais malheureusement même si le développement suit certainement très bien son cours, nous imaginons qu’une bonne partie des talents de Square Enix doit se concentrer sur Final Fantasy XVI, et que c’est seulement après la sortie de ce dernier que nous aurons des nouvelles de l’acte 2 du Remake.

Mais en attendant, Final Fantasy VII Remake Intergrade sortira le 10 juin 2021 sur PS5, et bénéficiera de toutes les joyeusetés d’optimisation habituelles, à savoir une meilleure résolution, des textures plus fines, un meilleur framerate, etc. En plus de cela, cette version contiendra donc le DLC payant qui mettra en scène Yuffie, promettant tout de même quelques bonnes heures de jeu supplémentaires.

Si vous êtes encore sur PS4, malheureusement vous ne pourrez pas vous jeter sur cette version exclusive à la PS5. Cependant, si vous veniez à vous procurer une PS5, vous bénéficieriez d’une mise à niveau gratuite du jeu de base pour tout ce qui concerne la partie optimisation graphique, et il ne vous manquerait plus qu’à acheter le DLC séparément pour profiter du nouveau contenu. Attention, si vous aviez acheté Final Fantasy VII Remake au format physique sur votre PS4, il vous faudrait alors posséder une PS5 avec lecteur pour pouvoir profiter de votre jeu sur cette dernière.

Enfin, deux versions de Final Fantasy VII Remake Intergrade seront de la partie, une Standard et une Deluxe, qu’il vous est dès à présent possible de précommander sur le PlayStation Store dans le cas où les bonus d’achat anticipé vous intéresseraient : une mini bande-son et un artbook numérique pour la version Deluxe, et l’arme Shuricac de Yuffie pour la version Standard.