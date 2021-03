Ninja Gaiden: Master Collection – Myriade de détails et édition Deluxe

Nous ne pouvons nier notre surprise lors de l’annonce de Ninja Gaiden: Master Collection diffusé pendant l’ultime Nintendo Direct à ce jour, le mois dernier. En effet, hormis ces apparitions dans les plus récents Dead or Alive, le légendaire Ryu Hayabusa n’a pas été le plus actif des représentants de son corps de métier ces dernières années. Sa dernière apparition remonte même à Yaiba: Ninja Gaiden (signé par Keiji Inafune) en 2013, un jeu dont il n’était même pas le héros… Autant dire qu’ici, nous sommes ravis de voir l’illustre ninja pointer le bout de son nez masqué.

Et aujourd’hui, si nous nous retrouvons c’est pour partager de bonnes nouvelles puisque la compilation réunissant la trilogie “Sigma” (le 1er, le 2nd et Razor’s Edge) va apporter bien plus. Tout d’abord et pas des moindres, la liste des consoles qui accueilleront le coffret va s’allonger puisque, en plus de la Nintendo Switch, la PlayStation 4, la Xbox One et le PC, nous pourrons également retrouver le shinobi sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Bien entendu, chacun de ces supports proposera son petit plus. Enfin, comprenons que s’il sera possible de promener le titre avec sa console hybride, les joueurs qui préfèreront les autres supports pourront profiter des différents épisodes compilés jusqu’au format 4K et 60fps (naturellement, cette offre dépend de la machine puisque le format standard de la PS4 n’en disposera pas par exemple). Koei Tecmo tempère un minimum en précisant que la fluidité pourrait être impactée par les scènes et environnements les plus chargés (un point qui nous rappellera le manque de stabilité du 2ème volet sur PS3…).

Enfin, si jusqu’à présent il semblerait que seuls les japonais puissent s’offrir une versions physique du jeu (et sur un nombre de supports limités…), Koei Tecmo confirme au moins pour le reste du monde la sortie de l’édition Digital Deluxe (trouvable notamment sur Steam). Cette dernière permettra aux acheteurs de feuilleter (digitalement) un artbook d’environ 70 pages et d’écouter les playlists des 3 jeux. Des petits “cadeaux” bienvenus pour lesquels il faudra débourser une dizaine d’euros en plus sur le prix de la version standard du jeu.

Bref, quelques nouvelles sympathiques qui pourraient éventuellement faire plaisir aux fans de Ryu Hayabusa et qui indiquent peut-être un réel regain d’intérêt du studio pour son ninja (l’annonce d’un 4 bientôt ?). Ninja Gaiden: Master Collection sortira sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 10 juin. On vous remet le trailer pour vous rafraîchir les esprits.