Cyber Shadow – Ninjas et univers futuriste ? What could go wrong ?

Si on vous dit les mots ninja + retro-gaming + 2D, et que vous avez vécu ces expériences bénies, vous aurez probablement tout un tas d’exemples en tête, plus ou moins récents d’ailleurs. On citera dans cette optique, et en sachant qu’on est loin d’être exhaustif, certains opus de la licence Ninja Gaiden, certains Shinobi, du Blue Shadow, voire du Strider ou encore du The Messenger. Cyber Shadow est dans cette veine, et il arrive bientôt.

Cyber Shadow pourrait être noyé dans une masse en constante expansion de jeux indés néo-rétro tous similaires, mais il a pour lui quelques atouts de taille. Pour commencer, il met en scène un ninja, mais prend place dans un univers futuriste évoqué par son nom, donc attendez-vous à affronter des hordes d’ennemis (et boss) robotiques et non des adversaires liés à l’ère médiévale japonaise, comme souvent.

Ensuite, il émane peut-être de développeurs un peu obscurs (MekaSkull, Mechanical Head), il est par contré édité par une pointure de l’industrie indé qui l’avait repéré en 2018, Yacht Club, à qui l’on doit ni plus ni moins que le magistral Shovel Knight, qui nous ravit depuis des années avec ses sorties sur différents supports et ses DLC de l’envergure d’un jeu complet.

Un pédigrée de qualité donc, qui annonce également un titre à la difficulté élevée, mais bon, quand on se lance sur un jeu de ce genre, on s’attend à ne pas se promener calmement, mais plutôt à transpirer et rager comme quand on jouait sur NES à la grande époque, pas vrai ?

Résultat de tout ceci, pour éviter de vous écrire un roman : un jeu d’action/plateforme nerveux et punitif comme on les aimait il y a des siècles, qui sera mis à disposition de tout un chacun sur PS4, Xbox One, PC et Switch à compter du 26 janvier, contre un peu plus de 16 balles. Donc nostalgiques, aiguisez vos katanas (et vos réflexes) !