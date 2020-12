Koei Tecmo subit une cyberattaque et annonce plusieurs surprises avec la Team Ninja (Nioh)

C’est un peu les montagnes russes de l’actu chez Koei Tecmo ces derniers jours. Le développeurs et éditeur japonais, essentiellement connu pour ses muso (la série Dynasty Warriors), mais aussi pour la série Dead or Alive, a en effet été victime à Noël d’une cyberattaque.

La compagnie a publié un communiqué de presse plutôt rassurant, expliquant qu’aucune donnée vraiment sensible, du type données de cartes bancaires, concernant ses utilisateurs n’aurait été compromise. Des données appartenant à 65 000 utilisateurs des forums Koei Tecmo auraient toutefois été volées : des adresses email, noms de comptes utilisateurs, et les mots de passe (cependant cryptés, donc inutilisable tels quels).

L’attaque survient quelques semaines après qu’un groupe de hackers s’en soient pris à Capcom, espérant pouvoir faire chanter la société contre la promesse du silence sur l’agenda marketing dont il s’était emparé. On imagine que Capcom a refusé de céder au chantage, de nombreuses fuites s’étant répandues sur internet les jours qui ont suivis.

Une enquête dans l’affaire qui concerne Koei Tecmo est en cours, et aurait permis de retrouver des messages qui évoquent l’attaque sur des forums dédiés au hacking ; messages qui parlent aussi de la revente contre des Bitcoins d’informations concernant les serveurs FTP de Koei Tecmo, ou son compte Twitter…

Mais tout n’est pas noir pour la société de Yokohama, puisque la Team Ninja, studio de développement filiale de Koei Tecmo à qui l’on doit les Ninja Gaiden, mais aussi les jeux Nioh, avait, elle de bonnes nouvelles à partager.

Le studio a ainsi déclaré au magazine Famitsu que l’année 2021 serait une année de pause pour leur licence Nioh, qu’on verra pourtant débarquer sur PlayStation 5 avec un remaster de Nioh 2 pour la nouvelle console de Sony, ainsi qu’une compilation contenant les deux épisodes et l’ensemble des extensions. Le studio a aussi déclaré au magazine 4Gamer :

« Nous préparons également plusieurs annonces de nouveaux titres signés Team Ninja pour 2021, alors soyez attentifs ! »

Pas de Nioh 3, donc. Mais on ne sait pas encore s’il s’agira d’une nouvelle itération de DoA ou de ses spin off Xtreme, d’un retour de Ninja Gaiden, ou de toutes nouvelles licences… De son côté, quand il n’enquête pas sur les pirates, Koei Tecmo se prépare à sortir Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées et le Secret de la Fée, première suite « numérotée » d’un jeu Atelier, qui arrivera sur tous les supports à la fin du mois…