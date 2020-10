Atelier Ryza 2 officialise une grande première pour la série

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sera le premier jeu de la série à être localisé en français.

Il n’y a pas si longtemps, nous évoquions justement le fait qu’il y avait de plus en plus de jeux localisés dans notre magnifique langue qu’est le français, et ce qui est le plus étonnant, c’est que bien souvent, cette localisation de jeux japonais, ne se fait plus seulement sur des énormes titres, mais aussi sur certains qui ont une base très “niche”. Pendant des années, le jeu vidéo japonais semblait dans le creux de la vague, mais les choses semblent à présent repartir de plus belle, et surtout, les studios et éditeurs semblent avoir compris l’intérêt que représentent les joueurs étrangers en terme de marché.

Nous en avons eu la preuve avec Persona 5 pour ne citer que lui, mais les joueurs français ne demandent justement qu’à découvrir ces jeux dont beaucoup parlent, sous couvert bien entendu de recevoir une localisation digne de ce nom. Atelier Ryza 2 va donc venir se rajouter à la liste de ces jeux japonais traduits en français et l’on espère que cela pourra aider à faire découvrir la licence à un public plus large.

Vous vous demandez alors certainement s’il sera nécessaire de faire le premier opus pour comprendre le scénario, et dans ce cas pourquoi ne pas traduire aussi le premier opus ? Il est vrai que le premier Atelier Ryza restera malheureusement en anglais, mais rassurez vous, il n’y aura pas besoin d’avoir fait le premier pour comprendre l’histoire. Vous manquerez des références ci et là, forcément, mais vous n’aurez aucun souci de compréhension. De plus avec les nouveautés apportées par Atelier Ryza 2 en terme d’exploration, s’il fallait en localiser un pour tâter le terrain, c’était vraiment sur ce second opus qu’il fallait miser. Nous attendrons maintenant de voir les ventes pour savoir si l’expérience sera potentiellement réitérée ou non par la suite.

Enfin Atelier Ryza 2 sortira le 29 janvier 2021 sur Nintendo Switch, PC (Steam), PS4, et uniquement en dématérialisé sur PS5. Nous attendrons maintenant de savoir s’il bénéficiera d’un patch spécifique pour booster son expérience sur PS5, mais il devrait au minimum être rétro-compatible, donc pas d’inquiétude si vous souhaitez opter pour la version physique PS4 et y jouer sur PS5.