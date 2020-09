Atelier Ryza 2 se dévoile un peu plus lors du TGS 2020

C’est lors de l’événement Koei Tecmo Games du Tokyo Game Show 2020 que le studio a dévoilé un nouveau trailer et plusieurs informations pour son prochain J-RPG, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy et son arrivée sur la console next-gen de Sony.

Ce deuxième opus nous plonge dans les aventures de Ryza et de ses compagnons partis à la recherche des origines du royaume et de ses mystères dans les cinq ruines autour de la capitale royale Ashra-am Baird. Il faudra alors résoudre différentes énigmes pour ainsi améliorer les pouvoirs de nos protagonistes, mais aussi utiliser au mieux chacune de leurs capacités pour progresser.

Au programme, de l’exploration avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Tout d’abord, notre héroïne possède désormais la faculté de nager et ainsi d’explorer des ruines sous-marines. L’Emerald Band, quant à lui, permettra à Ryza de se balancer au-dessus du vide et donc d’atteindre des plateformes plus éloignées. De plus, il sera possible de monter sur des créatures, ce qui devrait grandement faciliter nos déplacements.

Le système de combats se voit également modifié puisqu’il y aura désormais quatre personnages lors des affrontements. On notera cependant que le quatrième héros sera là en renfort et attendra patiemment pour remplacer n’importe lequel des trois autres. Le système de synthèse sera lui aussi modifié par rapport au premier et sera simplifié pour créer plus facilement.

Pour le moment, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy est prévu sur PS5, PS4, Switch et PC. Il sera disponible dès le 3 décembre prochain au Japon et arrivera sur Steam en janvier 2021. Pour ce qui est de la sortie dans le reste du monde, aucune date précise n’est communiquée pour le moment, on sait seulement que l’on retrouvera Ryza en hiver prochain.

Il est par ailleurs possible de le précommander dès maintenant sur Amazon avec une date provisoire fixée au 31 décembre. De plus, les personnes qui achèteront le jeu sur PS4 pourront également se le procurer sur PS5 sans coût supplémentaire. Et pour ceux qui le souhaitent, la rediffusion du live de l’événement Koei Tecmo de ce TGS 2020 est disponible juste en dessous, il vous sera possible d’y découvrir plus d’éléments de gameplay.