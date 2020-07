Atelier Ryza 2 – Un trailer pour annoncer les retrouvailles !

Enchanté par les résultats d’Atelier Ryza, plus gros succès de l’histoire pour la série, mais aussi par le vent nouveau qui a soufflé sur la licence à l’occasion de cet épisode, Koei Tecmo remet le couvert avec Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy.

C’est toujours aux studios Gust que la suite des aventures de Ryza a été confiée. On y retrouve notre charmante aventurière, toujours flanquée de son look plutôt sexy et de ses proportions étonnantes, qui avaient participé au succès du premier épisode, et avaient même permis au personnage de s’échapper vers Dead or Alive 6, le versus fighting probablement plus connu pour les courbes de ses héroïnes que pour ses techniques de combats.

Ce ne sont que quelques détails de cette nouvelle histoire qui nous ont été révélés. On sait ainsi que Ryza est partie en quête d’aventure pour la capitale royale, Ashra-Am Baird, où elle a retrouvé une Klaudia rangée des carrosses (trois ans ont passés depuis leur périple commun), mais nostalgique de ces moments pleins de rebondissements. Toutes les deux feront la connaissance de la mystérieuse Fi, un personnage muet avec lequel elles se lanceront dans de nouvelles aventures (la Secret Fairy du titre…?)

Du côté des nouveautés, ce premier trailer nous montre que si Ryza continue de jouer les Tomb Raider à travers le Royaume, elle a depuis appris à nager et pourra dans ce nouvel opus visiter des ruines sous-marines ! On espère que ce n’est pas l’unique nouveauté au programme, car si on avait tant aimé Atelier Ryza, c’était aussi et surtout pour la fraîcheur qu’il amenait sur la série.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sortira cet hiver sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. L’éditeur n’a pas encore partagé d’information quant à une éventuelle migration vers les consoles next-gen via un service comme le Smart Delivery de Microsoft. Par contre, il est prévu que les joueurs précommandant le jeu bénéficient d’une tenue exclusive pour Ryza, et les fidèles de la série pourront, grâce à leur sauvegarde de l’épisode précédent, débloquer le costume classique de l’héroïne.