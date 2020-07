Atelier Ryza 2 officialise son aventure alchimique pour cet hiver

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy s’annonce dans la parfaite continuité de l’excellent premier opus.

Depuis plusieurs jours nous avions eu vent de la possibilité de voir arriver une annonce autour de la série, et voilà qu’Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy s’annonce enfin officiellement. Nous ne reviendrons pas sur les multiples qualités du premier opus de ce nouvel arc scénaristique, mais si vous êtes passé à côté du premier titre, nous ne pouvons que vous conseiller d’aller rapidement lire notre test (lien ci-dessous) pour avoir une idée de là où vous pourriez bien mettre les pieds.

Pour le moment nous n’avons pas énormément d’informations à communiquer et vous devrez vous contenter du trailer japonais en attendant la traduction anglaise. Ce court trailer nous apprend tout de même quelques petites choses intéressantes, et l’on peut déjà voir que du côté du chara-design de Ryza, pas grand chose n’a été modifié, alors que son côté adolescente sexy avait fait beaucoup parler à la sortie du premier opus. Il s’agissait ici d’une première, la série nous ayant plutôt habitués à des tenues moins suggestives par le passé. Cela étant dit, nous trouvons que c’est une bonne chose de ne pas avoir rétropédalé sur ce point, car jamais le jeu ne tombe dans la vulgarité, mais aussi car il s’agit de l’opus qui a catapulté la série dans une nouvelle direction, l’ouvrant à un nouveau public avec tout de même 420 000 copies écoulées, et en ce sens, c’est une très bonne chose.

Durant cette grosse minute de vidéo nous pouvons aussi constater que Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy ne devrait pas changer beaucoup de choses à son système d’alchimie qui était déjà très en place, mais devrait surtout mettre les bouchées doubles côté exploration. Possibilité de dompter des animaux pour s’en servir de monture, introduction du grappin, exploration sous-marine, voilà qui devrait apporter un énorme dynamisme au jeu et continuer de faire avancer la série dans une bonne direction. Les recettes engrangées à la suite des ventes du premier titre semblent avoir permis à l’équipe de se lâcher un petit peu, et nous avons désormais hâte d’en apprendre plus.

Pour finir, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sortira cet hiver sur PS4, Switch et PC via Steam. Pas de versions PS5 en route visiblement, mais on imagine qu’il sera possible de réaliser l’aventure via la rétrocompatibilité de la future console pour plus de confort.