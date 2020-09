NieR: Replicant ver. 1.22474487139… date sa sortie durant le TGS

NieR: Replicant ver. 1.22474487139… se dévoile un peu plus en vidéo, et annonce une sublime édition collector en plus de sa date de sortie.

NieR: Replicant ver. 1.22474487139… n’avait pas fait parler de lui depuis le printemps dernier, mais avec l’événement Square Enix du Tokyo Game Show 2020, nous espérions avoir notre petit lot d’informations et éventuellement une date de sortie pour la fin d’année. Manque de bol, le remaster de NieR: Replicant ne paraîtra pas cette année, et nous devrons malheureusement attendre le 23 avril 2021 pour le voir arriver dans le commerce.

En sortant fin 2020, le jeu aurait pu se faire une jolie petite place au soleil et profiter du dernier créneau avant la sortie des consoles de nouvelle génération, mais en sortant en 2021, il est légitime de se demander si des versions PS5/XSX finiront par voir le jour, ou plus simplement si le jeu fera partie ou non des 99% rétro-compatibles. Nous imaginons bien que oui, mais nous attendrons tout de même une confirmation officielle avant de nous réjouir.

Avec sa série NieR, Square Enix a bien compris qu’il s’adressait à un public de columbidés passionnés, et n’a pas hésité à présenter un collector White Snow Edition à 160 euros. On vous rassure, nous avons craqué pour cette édition, alors nous nous abstiendrons de vous jeter la première pierre. Cependant, même si le contenu est alléchant, on imagine que le prix sera sûrement difficile à avaler pour beaucoup d’entre vous, mais on vous laisse en juger :

Une boîte collector “Larme Lunaire” ;

Un steelbook illustré Koda Kazuma ;

Un ensemble de badges comprenant le Grimoire Weiss, le Grimoire Noir et le Grimoire Rubrum, présentés dans un superbe écrin ;

L’ensemble des scripts en sept livres (textes en anglais), reprenant les dialogues du jeu, le tout dans un coffret spécial avec des illustrations de couverture uniques par Akihiko Yoshida ;

Une collection de deux disques : le premier regroupant des musiques de NieR: Replicant ver.1. 22474487139… spécialement réorchestrées pour l’occasion. Le second proposant des arrangements spéciaux, supervisés par Keiichi Okabe, de musiques sélectionnées. L’ensemble sera présenté dans un coffret inspiré du Grimoire Weiss.

De plus, voici les bonus que vous pourrez récupérer en précommandant cette édition sur la boutique Square Enix :

PlayStation 4 : vous aurez droit ici à un thème dynamique ainsi qu’à des avatars exclusifs. De plus, pour patienter, vous pourrez apprécier quelques morceaux de l’OST grâce à un exemplaire numérique de la mini bande-son ;

: vous aurez droit ici à un thème dynamique ainsi qu’à des avatars exclusifs. De plus, pour patienter, vous pourrez apprécier quelques morceaux de l’OST grâce à un exemplaire numérique de la mini bande-son ; Xbox One : plateforme la moins privilégiée, ici vous n’aurez droit qu’à l’exemplaire numérique de la mini bande-son ;

: plateforme la moins privilégiée, ici vous n’aurez droit qu’à l’exemplaire numérique de la mini bande-son ; Steam : sur PC, vous aurez aussi droit à la mini bande-son, avec en plus une sélection de fonds d’écran.

Enfin, nous terminerons avec l’épisode mobile NieR Re[in]carnation qui n’a toujours pas de date de sortie précise au Japon. Mais la très bonne nouvelle, c’est que le TGS 2020 aura été l’occasion d’officialiser la venue de ce titre mobile en Occident, là aussi à une date encore inconnue, comme vous l’imaginez.

De bien belles informations autour de la série NieR qui, si elle continue d’attirer autant de joueurs, devrait continuer de s’étoffer dans les années à venir avec, on l’espère, une “suite” à NieR: Automata.