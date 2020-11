Capcom – Une énorme fuite révèle quelques futurs gros jeux

Mauvaise nouvelle pour Capcom. Il y a quelques semaines, l’entreprise avait été victime d’une attaque informatique sur ses serveurs, ce qui, au début, semblait sans gravité. Mais ce matin, Capcom a publié une nouvelle déclaration confirmant que l’ampleur des dégâts était bien plus importante que prévu. Jeux, projets, détails privés des équipes, nombreuses ont été les données qui ont été partagées massivement sur le web ces dernières heures. Par respect pour l’entreprise, nous ne dévoilerons sur les sujets de la fuite, le leak étant le résultat d’une extorsion salement menée.

Dans une communication officielle, l’entreprise japonaise confirme que la cyber-attaque a fini par obtenir des informations privées sur l’entreprise, ainsi que des données personnelles des employés et même des informations personnelles des partenaires et des utilisateurs. Cependant, ils soulignent qu’aucune donnée relative aux cartes de crédit n’a été consultée. Comme l’annonce leur communiqué de presse :

“Capcom Co., Ltd. annonce que l’entreprise a été victime d’une attaque de type “rançon” […] et a pu constater que certaines informations personnelles détenues par le groupe ont été compromises. En outre, la société affirme également la possibilité que des données personnelles et des informations supplémentaires sur l’entreprise aient été compromises dans cette attaque. Capcom présente ses sincères excuses pour les complications ou les craintes que cela pourrait causer aux clients et actionnaires potentiellement concernés.

Capcom confirme ainsi le piratage des données privées sur les projets et les employés. Une véritable catastrophe pour le studio puisque les projets en développement des prochains exercices ont été dévoilés. De plus, ils ont confirmé le vol des données personnelles de 5 anciens et 4 actuels employés de l’entreprise, ainsi que les données de vente et certaines informations financières de l’entreprise.

Il est également probable d’après eux que les données personnelles de quelques 350.000 comptes (les joueurs donc) aient pu être piratées. Pas de panique toutefois si vous vous trouvez parmi les victimes, car les cartes bancaires n’ont pas pu être récupérée par les extorqueurs.

“Toutes les transactions en ligne sont traitées par un fournisseur externe. Et pour ceux qui sont préoccupés par la sécurité de leurs informations, la société a prévu plusieurs solutions pour les utilisateurs. En Amérique du Nord, ils recommandent de les contacter par l’intermédiaire de leur page d’assistance, tandis que les utilisateurs d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie sont encouragés à envoyer un courrier électronique à cette adresse : “feedback@capcom.com”.

Enfin, même si la tentation est grande de connaître les prochains projets de la firme, nous ne pouvons que vous recommander de ne pas aller chercher plus loin, afin d’éviter de donner un sentiment de victoire aux fripouilles qui ont tenté d’extorquer Capcom.