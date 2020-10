Monster Hunter Rise – Capcom drop le mic’ pour cet épisode

Avec l’annonce d’un nouveau Monster Hunter, mais surtout d’un retour sur consoles Nintendo, naturellement, un grand nombre de questions peuvent apparaître. Jusqu’ici, Capcom s’est montré quelque peu rassurant. On a observé une approche inédite côté gameplay, une patte graphique reconnue (inspirée du dernier volet apparu sur l’hybride), des cartes en monde ouvert, des ennemis aussi bien classiques qu’issus de World et même des bestioles inédites. Bref, jusque-là, on sent bien que l’éditeur japonais s’applique avec Monster Hunter Rise.

Cependant, évidemment, de nombreuses questions restent en suspens… Combien de monstres pourra-t-on affronter dans le jeu ? Seront-ils déclinés avec des variantes (genre Rathian Sakura ou Nargacuga Selenite) ? Doit-on prévoir l’apparition de nouvelles armes avec des approches de gameplay inédites ? Va-t-on à nouveau devoir se taper les quêtes de ramassage de champignons et autres bouses d’Aptonoth ?

Mauvaise nouvelle, pas de réponses à ces questions. Mais on aura bien eu confirmation de certains points sur le jeu à venir et les nouvelles pourraient ne pas plaire aux joueurs habitués à chasser en ligne dans Monster Hunter World…

Effectivement, s’il y a bien un point sur lequel Monster Hunter World changeait la donne, c’était l’usage du micro. Grâce à ce dernier, quelle que soit la distance qui vous sépare, vous pouviez faire équipe avec vos amis (et même avec des inconnus) et établir des stratégies offensives pour faire pleurer Nergigante, Rathalos et autres Tobi Kadachi. Pour Monster Hunter Rise, vous pouvez abandonner l’idée…

Oui, triste nouvelle que voilà. Capcom a récemment confirmé que son prochain Monster Hunter, dont la sortie est prévue sur l’hybride dans le 26 mars de l’an prochain ne comprendra pas de fonction pour communiquer avec ses alliés en multi autre que le chat, les stickers et les émotes. Même le système (tout pourri) mis en place par Nintendo (au travers de son app Nintendo Switch Online) sur mobile ne le supportera pas… À vous donc de trouver le moyen de communiquer avec vos collègues tout en rappelant que, quitte à avoir le portable à vos côtés, vous y trouverez d’autres options, hein ?

Puisque vous êtes là, d’autres points peuvent être éclaircis. Les attaques avec le Filoptère ne fonctionneront pas comme les Arts de chasseurs de Monster Hunter Generations Ultimate et pourront même être utilisées en continu si vous le souhaitez. Le mode Palico est mis à la porte dans cet épisode (mais en vrai, on s’en fout) et les quêtes dans le hub reprennent leur forme traditionnelle. C’est-à-dire qu’il vous faudra compléter les quêtes clés pour débloquer la suite aussi bien en solo (mode aventure) qu’en multi (mode guilde).

Voilà, c’est tout ce qu’on avait à dire, en espérant qu’on ne vous laisse pas sans voix (pas de micro, toussa toussa…). Monster Hunter Rise sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 mars.