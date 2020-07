Monster Hunter World: Iceborne – Tous les détails de la quatrième MAJ

Les chasseurs attendaient depuis un long moment cette dernière mise à jour de Monster Hunter World: Iceborne. L’attente est enfin révolue, puisque la quatrième grande mise à jour gratuite du jeu est disponible sur consoles et PC. Nous le savons déjà, celle-ci apporte l’emblématique Alatreon, mais pas seulement.

Tout d’abord, parlons de Alatreon. Ce dragon noir fait son grand retour dans la série. Ce monstre est disponible seulement aux joueurs ayant terminé l’histoire du jeu. Alatreon est capable de changer d’élément au cours de la bataille. Il passera aisément du feu, à la glace, en passant par la foudre et des attaques du type dragon. Les vétérans savent qu’il s’agit d’un défi de taille, d’autant plus que sa nouvelle version le rend encore plus redoutable.

Alatreon ne vient pas seul. Les chasseurs pourront affronter une nouvelle sous-espèce du Barioth, le Barioth crocgivre. Un nom à vous glacer le sang. Celui-ci sera disponible dès le 7 août prochain lors d’une quête événement. Le gentil tigre aux dents de sabre apparaîtra directement en format Alpha, de quoi rendre la confrontation glaciale. Cette nouvelle bébête sera bien plus agressive que l’originale et arrivera plus facilement à vous geler grâce à ses grosses rafales de givre.

Que se passe-t-il dans le Nouveau Monde entre l’arrivée de Alatreon et du Barioth crocgivre ? Et bien, vous aurez le loisir de découvrir un festival du 22 juillet au 6 août sous le thème du carnaval. Le festival apportera son lot de quêtes événement et les chasseurs pourront concevoir des nouvelles armures pour votre personnage et votre Pallico.

Vous voilà bien rassasié, mais ce n’est pas fini. Les développeurs continuent de soutenir gratuitement le jeu dans le temps. La cinquième grande mise à jour prend rendez-vous pour la fin de l’année 2020. Nous savons seulement qu’un autre grand monstre fera son retour et qu’il sera possible de crafter des armures spéciales de rang maître. Et oui, vous n’avez pas fini de chasser dans Monster Hunter World: Iceborne !