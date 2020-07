Monster Hunter World: Iceborne – Alatreon arrivera avec des surprises

Après un arrêt dû au coronavirus, Capcom a enfin donné le feu vert à la sortie de la mise à jour tant attendue de Monster Hunter World: Iceborne. La société japonaise a annoncé que Monster Hunter World: Iceborne recevra ladite mise à jour le 9 juillet.

Il y a un peu plus d’un mois, nous avons signalé que la mise à jour gratuite de Monster Hunter World: Iceborne avait été retardée à cause de la Covid-19 et de l’état d’urgence au Japon. Peu de développements ont alors eu lieu dans le jeu à succès de Capcom, jusqu’à présent. Depuis quelques semaines, cet état d’urgence a été levé, permettant aux développeurs de reprendre correctement leur travail. Dans une semaine, nous pourrons enfin partir à la recherche de nouvelles proies. L’une d’elles sera le tout puissant Alatreon. Ce vieux dragon nous rendra les choses très difficiles, tout comme il l’a fait par le passé lorsqu’il a fait ses débuts dans Monster Hunter Tri sur Wii. Ce sera un adversaire redoutable qui aura besoin de tout notre potentiel pour le surmonter, mais il ne semble pas que ce soit la seule chose ajoutée à cette mise à jour majeure.

Dans une petite vidéo, que vous pouvez voir ci-dessous, Capcom annonce un nouveau journal de développement pour le 3 juillet. Cela concernera toutes les nouveautés de cette mise à jour. Dans ce court teaser, nous pouvons y apercevoir de nouveaux costumes et armures issus d’un nouveau festival. Et comme d’habitude, Capcom a voulu que les fans se rongent les ongles, car la fin dudit teaser inclut ce qui semble être une nouvelle sous-espèce du Barioth, la redoutable bête à dents de sabre de la Toundra qui pourrait accompagner l’Alatreon.

Malgré le fait que près de trois ans se soient écoulés depuis son lancement, Monster Hunter: World continue d’avoir un grand soutien et une solide communauté de joueurs. Sony Pictures a confirmé les dates de sortie du film Monster Hunter prévu pour le 3 septembre. La société Capcom sortira 13 jeux majeurs d’ici le 31 mars 2021. Nous commençons déjà à entendre des bruits de couloir sur la venue d’un nouvel épisode classique de Monster Hunter sur Nintendo Switch et nous pouvons certainement attendre un Monster Hunter: World 2 sur PlayStation 5 et Xbox Series X. La chasse n’est pas près de s’arrêter.