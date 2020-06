Monster Hunter World: Iceborne – Alatreon arrivera en juillet

Capcom a annoncé que la quatrième mise à jour majeure pour Monster Hunter World: Iceborne arrivera début juillet prochain. L’éditeur a confirmé via Twitter que les développeurs ont repris le travail, maintenant que l’état d’urgence du coronavirus a été levé au Japon. Cette mise à jour était initialement attendue pour le mois de mai. Malheureusement, la pandémie a retardé sa sortie comme on peut facilement imaginer.

Maintenant que la MAJ est de nouveau sur les rails, intéressons-nous à son contenu. Cette dernière ajoutera Alatreon, le monstre favori des fans, au bestiaire déjà impressionnant du jeu. Avec l’ajout de l’épouvantable dragon légendaire, les joueurs pourront fabriquer des armes et des armures à partir de ses matériaux laissés. L’affrontement aura lieu dans la zone où logeait le Safi’jiiva, c’est-à-dire dans un endroit fermé. Quatre chasseurs devront combattre sans relâche dans un seul et unique endroit.

Alatreon, apparu pour la première fois dans Monster Hunter Tri, donnait déjà beaucoup de fil à retorde aux joueurs expérimentés. Les développeurs nous promettent une bestiole encore plus tenace dans sa nouvelle version pour Monster Hunter World: Iceborne. D’autres contenus seront inclus dans la mise à jour, comme le montrait la feuille de route du titre pour les mois à venir, mais les développeurs n’ont rien précisé à l’heure actuelle.

Depuis la sortie de Monster Hunter World: Iceborne, les développeurs ont régulièrement ajouté des mises à jour gratuites au jeu. Cela comprend l’ajout de monstres classiques (et leurs variantes) comme le Rajang orage, le Brachydios tempête, la Namielle alpha suprême, et plus encore. En plus de cela, des mises à jour récentes ont ajouté plus de skins d’armes et d’armures, permettant aux joueurs de s’habiller avec leur armure préférée et de chasser avec style.

D’autres monstres seront également ajoutés à Monster Hunter World: Iceborne dans les futures mises à jour, ainsi que de nouveaux festivals.