Monster Hunter World: Iceborne – À vos calendriers !

Monster Hunter World: Iceborne dévoile son calendrier 2020.

Souvenez-vous, il y a de cela une semaine, nous vous dévoilions les prochaines mises à jour prévues sur PC pour Monster Hunter World: Iceborne. Désireux de rattraper au plus vite les versions consoles, les développeurs avaient annoncé les contenus prévus pour le mois de janvier et de février. Toutefois, soucieux de satisfaire tous les joueurs, ces derniers viennent tout juste de dévoiler le calendrier des nouveautés de 2020.

Attardons-nous d’abord sur la version Steam du jeu, et comme dit la semaine dernière, le jeu va avoir droit à plusieurs mises à jour dispersées sur tout le mois de février et de mars, permettant ainsi aux joueurs d’affronter divers monstres comme le Rajang ou d’obtenir l’équipement créé lors de la collaboration entre Resident Evil et Monster Hunter. Sachez toutefois que les versions consoles et PC seront au même niveau à partir du mois d’avril. Il ne va donc pas falloir attendre longtemps pour que les mises à jour soient communes.

Concernant les versions consoles, le mois de février sera assez calme pour Monster Hunter World: Iceborne, le seul ajout étant des bonus de points et de monnaie. Le mois de mars verra l’apparition de nouveaux monstres sur les landes glacées de givre éternel, bien que les développeurs n’aient pas précisé quelles variétés de monstres.

C’est avec la mises à jour 13.5 que les versions PC et consoles seront synchronisées et par la même occasion verront apparaître les monstres alphas suprêmes. Sachez que plusieurs monstres déjà présents dans le jeu au moment de la mise à jour auront aussi droit à leur traque de rang Maître, rendant leurs affrontements plus complexes.