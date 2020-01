Monster Hunter World: Iceborne – Le froid s’installe sur PC

Les développeurs de Monster Hunter World: Iceborne dévoilent le calendrier des mises à jour.

Le blizzard commence déjà à souffler sur nous et bientôt les chasseurs pourront affronter la morsure glaciale du froid sur PC. Malgré l’approche imminente de Monster Hunter World: Iceborne sur PC, nombre de joueurs s’inquiètent du temps nécessaire à cette version pour être à jour par rapport aux versions sur consoles. Afin de mettre fin au débat, les développeurs ont dévoilé aujourd’hui le calendrier des mises à jour sur PC.

Prévu pour le 9 janvier prochain, Monster Hunter World: Iceborne va proposer aux joueurs de visiter la région du givre éternel, une zone déjà bien connue des joueurs sur consoles qui peuvent l’explorer depuis septembre dernier. Malgré le grand écart qui sépare la version PC de celle sur consoles, les développeurs affirment que les mises à jour seront déployées rapidement afin de proposer une expérience optimale aux joueurs PC. Il faudra donc prendre son mal en patience durant les quelques semaines qui seront nécessaires à l’arrivée de ces mises à jour.

Deux grosses MAJ sont donc prévues entre début février et début mars, l’objectif étant avant tout de condenser le plus possible de contenu. La mise à jour de février apportera son premier lot de contenu, en particulier le terrible Rajang avec ses immenses cornes. Les joueurs pourront aussi récupérer l’équipement créé pour la collaboration entre Résident Evil 2 et Monster Hunter World.

La seconde mise à jour ajoutera quant à elle un grand nombre de nouveaux monstres à chasser tels que le Zinogre Stygien ou encore le Safi’jiiva, connu pour sa difficulté notamment à cause de ses capacités à se soigner. Il y a fort à parier qu’avec l’ajout de ces traques, les armes éveillées fassent aussi leur apparition sur PC.