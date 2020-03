Alatreon et autres feront trembler les chasseurs dans Monster Hunter World: Iceborne

C’est au début de 2018 que le lancement de Monster Hunter World sur Xbox One et PlayStation 4 a été accueilli par les joueurs du monde entier, mais jamais dans nos rêves les plus fous n’aurions-nous pu imaginer que Capcom aurait continué à pousser le contenu de manière régulière. Pourtant, avec la mise à jour Iceborne emmenant les choses à un autre niveau en 2019, ce contenu a continué de se déployer. Aujourd’hui, nous voyons la troisième mise à jour gratuite pour Monster Hunter World: Iceborne sur Xbox One et PlayStation 4.

Monster Hunter World: Iceborne offre désormais aux joueurs la possibilité de chasser deux puissantes sous-espèces de monstres, de profiter d’un certain nombre de mises à jour du système et de profiter d’un nouvel événement saisonnier en jeu. Et de plus, dans la dernière vidéo de mise à jour du développeur, l’équipe Monster Hunter a teasé également les futures mises à jour arrivant sur Iceborne. Oui, les chasseurs peuvent bientôt espérer une chasse au rang de maître pour la Kulve Taroth, l’émergence du Namielle alpha-suprême pour avril et l’apparition de l’Alatreon dans le Nouveau Monde en mai.

Mais qu’avons-nous cette fois-ci ? Eh bien, seuls les chasseurs les plus audacieux voudront affronter le Rajang orage. Celui-ci embrasse une colère bouillonnante pour amplifier ses attaques encore plus que la normale, avec son manteau doré crépitant d’énergie, chaque affrontement avec ce prédateur est un assaut d’une dangerosité extrême. Avec un panel d’attaques dévastatrices à courte et longue portée, le Rajang orage garantit qu’aucune distance n’est sûre. Étant donné que ce monstre a également moins de points faibles à exploiter, les chasseurs n’auront d’autre choix que de s’attaquer de front à cette menace agile.

En plus de cela, le Brachydios tempête arrive également, apportant des changements explosifs avec un revêtement de poisse encore plus volatil suintant de plusieurs zones sur son corps. Les chasseurs peuvent forcer en attaquant des parties spécifiques du corps, mais doivent être prêts à éviter une zone explosive encore plus large une fois que la poisse atteint le sol.

Cette troisième mise à jour présente également des skins d’armes, qui modifient l’apparence des armes sans affecter leurs statistiques. Le premier tour des skins d’armes est maintenant disponible et permet aux joueurs de personnaliser des armes entièrement améliorées. Mais plus tard en avril, des armes au design unique rejoindront le pool de skins d’armes. La fonction d’aide de chasse est également révisée, avec des récompenses monétaires accrues lorsqu’un chasseur de rang maître vient à aider un chasseur de rang inférieur, et des taux de drop améliorés pour différents types de quêtes. Aider les chasseurs avec des affectations offre désormais une chance de recevoir des décorations rares grâce aux pierres de faille sculptées, tandis que d’autres quêtes régulières attribuent des sphères d’armure royale améliorant l’armure.

Le dernier, mais non le moindre, est un tout nouvel événement saisonnier. À partir du 8 avril, les joueurs PC et consoles pourront célébrer le nouvel événement saisonnier de Seliana avec le Festival de la Floraison. De nouvelles quêtes, de nouvelles armes et armures attendent les chasseurs les plus assidus.