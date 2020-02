Monster Hunter World: Iceborne – Deux créatures inédites en approche

Les Brachydios enragés et le Rajang furieux rejoignent la liste des montres à éliminer.

Plus d’un an après sa sortie initiale et par l’intermédiaire de son extension Iceborne, Monster Hunter World contine d’alimenter sa communauté de chasseurs avec des ajouts fréquents de contenu, d’événement et de défi en tous genres. Aujourd’hui, le jeu s’apprête à recevoir sa troisième grande mise à jour gratuite, qui comprend deux nouveaux monstres à affronter. Vous trouverez donc ci-dessous la bande annonce de la présentation des Brachydios enragés et le Rajang furieux (via Gematsu) :

Notez également que la mise à jour sera disponible sur PlayStation 4 et Xbox One à une date qui doit encore être annoncée en mars prochain. En revanche, les joueurs sur PC le recevront comme d’habitude avec un certain retard, même si cette fois-ci ils ne devront attendre qu’seul mois supplémentaire. Il ne fait aucun doute que ces deux variantes de créatures déjà redoutables constitueront un défi comme peu d’autres à ce jour.

Quant à savoir ce que l’on peut attendre de ces créatures, on constate d’une part que la puissance explosive des Brachydios va apparemment recevoir une poudre supplémentaire qui rendra leurs attaques encore plus dangereuses qu’auparavant. D’autre part, le Rajang semble être électrifié en permanence et affiche des attaques qui n’auront sans doute pas beaucoup de mal à paralyser les chasseurs aguerris que vous êtes. Compte tenu de tout cela, il semble évident que les joueurs devront se préparer minutieusement s’ils veulent s’en sortir vivants devant ces créatures, comme d’habitude, en quelque sorte. Une sortie qui devrait être appréciée des joueurs en manque de challenge, qui sont notamment légion au pays du Soleil-Levant.