Monster Hunter Rise – Capcom prend son essor sur Switch

Hier, Capcom s’est présenté comme un fervent supporter de la PlayStation 5 lors de la dernière présentation de Sony. En même temps, nous savions déjà que le prochain épisode de Resident Evil allait apparaître sur la bécane mais une version retapée de Devil May Cry était également au rendez-vous. Cependant, l’éditeur confirme toujours supporter la console hybride et il le prouve notamment avec un nouveau Monster Hunter inédit. Faites place nette pour Monster Hunter Rise.

Mais à quoi peut bien ressembler un nouveau Monster Hunter sur Switch ? Ressemble-t-il plus à la version précédente sortie sur même console ou s’approche-t-il plus de World ? Naturellement, on se doute bien que la Switch ne peut accueillir un titre aussi gourmand que ce dernier… C’est donc naturellement un soft qui fait la synthèse des deux.

Comme pour les titres sortis sur Nintendo 3DS, Monster Hunter Rise revient vers une formule plus classique et axe ces nouveautés sur l’escalade et la verticalité. Naturellement, c’est tout un nouveau panel d’options qui s’offrira à vos parties de chasse telles que des montures, des créatures canines qui vous permettront de vous déplacer rapidement sur les cartes, ou même un nouveau système de grappin. Appelé Filoptères, cet outil vous permettra de prendre de la hauteur rapidement durant les phases d’exploration mais également de développer de nouvelles stratégies en combat.

Cependant, si jusqu’ici nous décrivions un jeu semblable aux opus de la console portable officiellement à la retraite, Monster Hunter Rise s’inspire aussi largement de Monster Hunter World. Effectivement, exit les chargements entre les zones, les formats plus mobiles de la licence disposent à présent de maps en monde ouvert. Ces maps vous permettront d’ailleurs de rencontrer des monstres connus tels que les Jaggy et les Arzuros au côté de monstres inédits que nous vous invitons à découvrir dans le trailer ci-dessous. On notera également la présence sur la carte de points de soin.

Dernières inconnues : jusqu’à présent, le trailer ne revient pas sur certains points clés ayant été ajoutés dans Monster Hunter World. Le Monster Hunter nouveau disposera-t-il des aiguisoirs infinis ? Comment s’opérera la traque de monstres ? Par le biais de balles de peinture ou avec un système similaire aux lucioles ? Quelques points sur lesquels Capcom communiquera probablement lors de ses prochaines apparitions.

Monster Hunter Rise est attendu sur Nintendo Switch pour le 26 mars de l’année prochaine. Notez que Capcom profitera de l’occasion pour faire une dernière fleur aux fans de la franchise avec une belle petite édition collector blindée de plein de petits goodies à utiliser en jeu et IRL, un amiibo du monstre phare de cette épisode ainsi que des émotes supplémentaires. Alors, qu’en pensez-vous ?