Resident Evil VIII Village – La PS4 pas assez puissante !

Parmi les jeux révélés lors du show PlayStation 5, il y en a un particulièrement attendu : Resident Evil VIII, ou RE8, ou encore Resident Evil VIllage, avec cette petite astuce typographique transformant le début du mot village en VIII… Et à peine présenté, le jeu fait déjà parler de lui.

C’est encore à l’utilisateur de Twitter Aesthetic Gamer, souvent particulièrement bien renseigné quand il s’agit de Capcom et de sa licence horrifique phare, qu’on doit les dernières infos. Et il a à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles.

Commençons donc par la mauvaise : l’idée de sortir le jeu sur PlayStation 4 et Xbox One aurait été abandonnée. En effet, le titre laisserait une grande part à l’exploration, ce qui signifie une importance primordiale des décors et environnements. L’équipe s’est alors vue confrontée à un choix cornélien : tirer parti des possibilités de la next-gen pour rendre le jeu et ses environnements les plus beaux possibles, notamment en termes de textures, ou se freiner sur les détails pour que le titre puisse tourner sur la génération précédente.

Vous l’avez compris, Capcom a donc décidé de sacrifier la current gen pour rendre un Resident Evil VIII véritablement next gen. Et c’est la bonne nouvelle : quand on voit ce qu’on pu faire les développeurs sur PlayStation 4 avec les Resident Evil II et III Remake, on peut s’attendre à un jeu tout bonnement breathtaking, pour reprendre une expression qui a cours en cette période d’E3.

Si cela se vérifiait, on peut alors tirer des conclusions quant à la date de sortie du titre. Microsoft ayant annoncé que l’ensemble du line up de la première année de sortie des Xbox Series X serait disponible à la fois sur la génération actuelle et sur la suivante, si Resident Evil VIII ne sort que sur les consoles de nouvelle génération, on peut en déduire que le titre ne devrait pas être disponible avant la toute fin de l’année 2021…