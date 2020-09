Devil May Cry V: Special Edition – Toujours plus de Devil Trigger !

Hier, la PlayStation 5 a révélé ses derniers secrets. La guerre des consoles bat son plein et d’ici quelques semaines, notre génération de consoles actuelle passera désuète. Dans cette myriade d’annonces en tout genre, Dante et sa bande se sont joyeusement illustrés à travers un trailer dédié à la nouvelle édition du cinquième opus de la célèbre saga de Capcom. Son nom ? Devil May Cry V Special Edition, cette moulure taillée pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X apportera bon nombre d’améliorations graphiques, mais pas que.

Tout d’abord, Devil May Cry V Special Edition introduit le ray tracing et la spatialisation du son pour une expérience toujours plus immersive. Il sera possible de choisir d’augmenter la fréquence jusqu’à 120 images par seconde, de jouer en 4K et de profiter du réalisme accentué offert par la qualité des reflets, ombres et éclairages propres aux nouvelles capacités des machines. L’audio 3D amélioré permettra de peaufiner son style en localisant plus facilement les adversaires avec une précision extrême.

Et on ne va pas se mentir, il suffit de voir le trailer pour s’en rendre compte.

Autre nouveauté : l’ajout de deux modes inédits. Le mode turbo augmentera de 20% la vitesse du jeu, idéal pour les joueurs envieux d’action toujours plus frénétique. Quant au second, le mode du Chevalier Sombre Légendaire, il représentera un défi de taille : le nombre d’ennemis sera augmenté.

Mais ce n’est pas tout ! Une autre surprise nous attend. Absent du quatrième opus (injustement mal-aimé), le ténébreux frère de Dante entre de nouveau en scène. Nous parlons évidemment de Vergil et de son sabre Yamato. Peu d’informations ont été communiquées sur ce personnage jouable, mais Capcom nous promet de nous en dire plus sous peu. Retenez que Vergile sera également proposé dans les versions standards du jeu via un DLC payant.

Devil May Cry 5 Special Edition inclura tout le contenu de l’édition Deluxe et du Color Pack EX. Le jeu sera disponible en version dématérialisée au lancement des consoles (PlayStation 5 et Xbox Series X), mais ce dernier sortira également en physique, aucune date de sortie n’est pour le moment annoncée.

On ne sait pas pour vous, mais revoir ces images et cette action frénétique, ça nous a donné envie d’écouter la chanson Devil Trigger…