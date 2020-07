Dragon’s Dogma – Capcom et Netflix ont de nouveaux desseins animés

Quand c’est populaire, on l’adapte en film (Warcraft, Assassin’s Creed, Resident Evil); quand c’est pas en film, c’est sous la forme d’une série (“Toss a coin to your Witcher”, n’est-ce pas Geralt ?); et si on sait pas trop quoi en faire, ben ce sera un film d’animation. Curieusement, après l’adaptation correcte de Castlevania chez Netflix (en même temps, ça aurait été malheureux de foirer une série avec autant de lore et un des monstres les plus célèbres tout support confondu), c’est avec Capcom que le géant américain s’unit et ensemble, ils vont tenter de redonner vie à Dragon’s Dogma.

Surpris ? Vous pouvez mais franchement, il n’y a pas de raison. Capcom est loin d’en être à ses débuts en terme d’œuvres adaptées à l’écran, qu’il soit petit ou grand d’ailleurs. Ne vous souvenez-vous pas des films et des OAV Resident Evil ? De la série animée de Mega Man ou même Mega Man Battle Network ? Avez-vous oublié que le studio nous prépare un film Monster Hunter (Paul W. Anderson a d’ailleurs précisé que les monstres vont même mettre une petite claque aux dinos de Jurassic Park World (avant que ne soit reportée la date de sortie à l’année prochaine)

Et bien Dragon’s Dogma va suivre le même chemin et c’est sous la forme d’une série animée que nous allons pouvoir le redécouvrir. La date de sa première diffusion est fixée au 17 septembre sur Netflix. Bien entendu, il ne s’agit pas des seuls détails dont nous disposons puisque c’est toute une myriade d’informations diverses et variées qui est tombée, le tout incluant des premiers visuels.

Ça donne quoi ? À vous de juger mais les dessins ne sont pas sales, on les doit d’ailleurs au studio Sublimation sur un chara-design de Iku Nishimura (connu entre autre pour son travail sur la série Ghost in the Shell (Arise et The New Movie) et Pokémon Generations). À l’écriture, Kurasumi Sunayama (un peu moins glorieux malgré la présence de Ghost in the Shell et Gurren Lagann dans son CV) chapeautés par des exécutifs de Capcom et Netflix à la réal et à la direction.

Ouais bon le staff c’est cool mais c’est quoi l’histoire ? Ben rien de plus que celle du jeu. On y suit Ethan, un héros tué par un dragon lors de l’attaque de Cassardis. Enfin, tué ? Non. Le dragon lui a simplement ôté le cœur, le contraignant donc à poursuivre sa vie à traquer la créature à écailles pour l’occire. Ceci dit, sans cœur ne veut pas dire sans ami et notre héros peut donc, suite à ce tragique vol, invoquer des Pions, humain sans-âmes qui lui obéissent. Accompagné, il part donc en à la chasse au dragon afin de récupérer son cœur.

Excitant ? Pour être honnête, nous, on ne sait pas trop. Mais bon vu que l’abonnement Netflix est payé, on lui laissera peut-être sa chance. Qu’en est-il pour vous ? Dragon’s Dogma apparaîtra sur Netflix dès le 17 septembre.