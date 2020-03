The Witcher – Tout savoir sur sa saison 2 (scénario, casting…)

La série The Witcher, c’est le gros carton de la fin d’année 2019 pour Netflix. C’était un pari plus que risqué car les fans du Sorceleur sont très exigeants, mais Henry Cavill a réussi à interpréter un grand Geralt de Riv et à convaincre aussi bien les affionados que les néophytes de la saga. Le brillant leadership du sorceleur est également très bien accompagné par le reste de la distribution dans laquelle les personnages d’Anya Chalotra et de Freya Allan ressortent comme des pièces plus qu’importantes. Un casting qui se répétera dans la seconde saison.

Et non-content de conserver ses acteurs pour la prochaine saison de la série, Netflix a fait signer quelques nouveaux contrats. Une des rumeurs les plus fortes était que Vesemir, le mentor bien connu de Geralt dans les livres, serait dans la deuxième saison de la série, et le mieux placé pour prendre le rôle était le légendaire Mark Hamill, qui a même eu un intense flirt professionnel avec Lauren S. Hissrich, la présentatrice de la série. Cependant, Netlfix a officiellement présenté l’identité de l’oncle Vesemir et finalement point de Luke Skywalker au rendez-vous.

Introducing Vesemir: Kim Bodnia will play the Continent's oldest and most experienced Witcher in Season 2 of #TheWitcher. pic.twitter.com/HAmYciZ5K4 — NX (@NXOnNetflix) February 28, 2020

L’acteur choisi pour être Vesemir est Kim Bodnia, connu pour avoir joué dans la filmographie du célèbre réalisateur danois Nicolas Windign Refn et dans des séries à succès comme “Killing Eve”. Et loin de se plaindre du choix du studio, les fans sont toutefois un peu déçus de ne pas retrouver le jedi dans le rôle. De plus, voici une galerie du casting à venir pour la saison deux :

D’ailleurs, la saison 2 de The Witcher sera davantage axée sur l’extinction des monstres et tentera d’offrir une ligne narrative plus intuitive selon le créateur de la série. De plus, la plateforme tirera parti de la licence de The Witcher avec un film d’animation qui arrivera avant le début de la deuxième saison et approfondira le personnage de Vesemir. Quant à la série, elle arrivera sur la plateforme début 2021, sans Mark Hamill, hélas.