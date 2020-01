Thronebreaker – Un nouveau The Witcher débarque sur Switch par magie !

Mais quelle est cette sorcellerie ?!

Comme le concert de Prince au New Morning ou l’album “Anti” de Rihanna, un nouveau jeu The Witcher vient d’atterrir par surprise sur Switch! Thronebreaker: The Witcher Tales est en effet d’ores et déjà téléchargeable depuis l’eShop de Nintendo. Alors oui, il ne s’agit pas exactement d’un véritable “nouveau” jeu, mais d’un titre de 2018 jusqu’alors inédit sur Switch.

Développé comme son grand frère par CD Projekt Red, Thronebreaker: The Witcher Tales emprunte beaucoup au Gwent, le jeu de cartes à collectionner auquel on pouvait s’adonner dans The Witcher III, et devenu par la suite un jeu à part entière. Thronebreaker est ainsi un RPG basé sur un jeu de cartes. À moins que ce ne soit un jeu de cartes déguisé en RPG. Dans tous les cas, il s’agira de se construire le meilleur deck possible pour remporter des passes d’armes, et ainsi faire progresser le scénario.

Un scénario qui ne sera pas là simplement pour habiller le jeu de cartes, mais qui constitue peut-être l’intérêt principal du jeu. Aussi bien écrite qu’elle est plaisante à suivre, l’histoire vous demandera souvent de prendre des décisions et de trancher de véritables dilemmes, avec un système de sauvegarde automatique, et donc aucun retour en arrière possible, après chaque décision. C’est la fameuse promesse des choix qui pèseront sur l’histoire – et sur votre conscience – enfin tenue !

Certes, Geralt n’apparaît pas dans le jeu. Et les premières minutes, cela pourra paraître un peu bizarre de jouer à The Witcher sans le Witcher… Mais le titre nous promet des qualités telles qu’on en oubliera le Sorceleur ! Sorti en novembre 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, le jeu cumulait les bonnes critiques et obtenait le score de 85% sur Metacritic. Nul doute que CD Projekt Red compte surfer sur le succès de la série Netflix pour rentabiliser encore un peu la licence… Mais, si le titre est bon, et si les revenus ainsi générés financent un The Witcher IV à la hauteur de son prédécesseur, qui s’en plaindra ?

Thronebreaker: The Witcher Tales est disponible sur Switch en téléchargement uniquement pour 19,99€, et toujours disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.