The Witcher devient la série la plus populaire au monde !

Grace à la série Netflix, c’est toute la licence The Witcher qui est plus populaire que jamais.

The Witcher, la série sur Netflix, est un indéniable succès. Le show n’est pas exempt de critiques, sur sa narration pas toujours très claire, par exemple, avec des flashbacks plutôt illisibles dans les premiers épisodes. L’interprétation d’Henri Cavill a aussi ses détracteurs, même si de manière générale, il faut reconnaître qu’il fait plutôt bien le job, grâce entre autres à sa Batman voice et ses qualités de bretteur. Certes, ce n’est pas le “nouveau Game of Thrones” que certains appelaient de leurs vœux, mais on est tout de même face une série de fantasy au-dessus du lot, en forme de plaisir coupable assez gourmand.

Et le public est bien au rendez-vous, faisant de The Witcher LA série de cette fin d’année, devenant d’après Business Insider “la série la plus populaire au monde”, réussissant au passage à doubler le hit de Disney se jouant dans l’univers Star Wars, The Mandalorian. Pour décerner ce titre à la série Netflix, Business Insider se base sur un ensemble de données récoltées par Parrot Analytics comme le nombre de spectateurs, bien entendu, mais aussi “l’engagement du public” , soit la part de spectateurs qui sont allés au bout des épisodes et de la saison, mais aussi les requêtes concernant la série sur internet ou encore sa présence dans les discussions sur les réseaux sociaux…

Un beau succès qui a valu à la série d’être d’ores et déjà renouvelée pour une saison deux (huit épisodes ont pour le moment été commandés), avec des rumeurs qui offrent le rôle de Vesemir, l’instructeur de Geralt, à Mark “Luke Skywalker” Hammill.

Et le succès de la série rayonne sur toute la licence ! Ainsi, sur Steam, jamais on avait vu autant de joueurs sur The Witcher III, même lors de la sortie du jeu ! Et si nous n’avons pas encore de chiffres de ce côté, il y a fort à parier que ces effets se feront également ressentir sur les ventes de la version Switch, sortie au printemps dernier ; et même sur les romans, puisqu’on le rappelle, avant d’être une saga de jeux vidéo, The Witcher est une série de romans polonais de Andrzej Sapkowski. Ce dernier s’est d’ailleurs tout récemment rabiboché avec les équipes de CD Projekt, ce qui est de bon augure pour attaquer le développement d’un éventuel The Witcher IV, une fois que le tsunami Cyberpunk 2077 sera passé…