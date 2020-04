Netflix – Son catalogue d’adaptations de jeux vidéo à ne pas manquer

Confinés à la maison, nous voilà face à une montagne de temps libre à n’en plus savoir que faire. Les activités sont nombreuses. Et même si jouer fait clairement partie de nos occupations majeures, il nous arrive de poser la manette le temps d’un film ou d’une série. Mais attention, on reste quoi qu’il en soit dans le domaine des jeux vidéo. Depuis quelque temps maintenant, le catalogue Netflix s’étoffe avec des licences bien connues des joueurs.

Dans cet article, nous retracerons une sélection non exhaustive des adaptations de jeux vidéo incluses dans le catalogue toujours plus tentaculaire de Netflix. Une chose est sûre, il y en a pour tous les goûts.

The Witcher

Suite au succès colossal du dernier épisode du sorceleur sur consoles et PC (The Witcher 3: Wild Hunt), la saga, tirée de livres passionnants, continue son ascension avec une série télévisée produite par le géant américain. Un pari risqué tant les fans peuvent se montrer cruels envers les adaptations. Néanmoins, force est de constater que notre célèbre héros aux cheveux blancs revient de cette mission victorieux. The Witcher, la série Netflix, est un franc succès. 76 millions de vues au cours de son premier mois de sortie, soit le plus gros lancement de la plateforme de stream complet. Une seconde saison est en cours de production et devrait sortir d’ici 2021.

Castlevania

La lutte contre Dracula se fait également sur Netflix avec Castlevania, la série télévisée. Avec trois saisons au compteur, son scénario se place entre les jeux Castlevania III: Dracula’s Curse et Castlevania: Curse of Darkness. On y suit l’aventure du chasseur Trevor Belmont face au puissant roi des vampires. Une série inégale dans ses épisodes, mais qui a le mérite de respecter sa matière d’origine. Et c’est déjà pas mal.

Dragon Quest: Your Story

Célèbre série de J-RPG, Dragon Quest: Your Story reprend le scénario du cinquième épisode, à savoir Dragon Quest V : La Fiancée Céleste. L’Europe a connu cet opus avec sa réédition sur Nintendo DS en février 2009. Malgré de vives critiques à son égard, le film rentre dans ses frais. Dans un premier temps critiqué pour son chara-design, puis pour son scénario jugé trop simple, Dragon Quest: Your Story divise. Surtout sa fin. Ce qui est certain, c’est que retranscrire des heures de jeu vidéo en un film d’une durée approximative de deux heures n’est pas chose aisée…

Ni no Kuni

Doit-on réellement présenter cette série imaginée par les studios Level-5 et Ghibli ? Ni no Kuni, ou l’autre monde pour les francophones que nous sommes, se détache des épisodes JV pour conter une histoire inédite. Malheureusement, le film déplaît à un large public (dont on fait partie). La faute à un scénario bourré de clichés et qui sent le réchauffé à plein nez. Une vaine tentative qui a au moins le mérite de mettre les morceaux du génie Joe Hisaichi dans les oreilles…

Black Mirror: Bandersnatch

Pour ce dernier point, on triche un peu étant donné qu’il ne s’agit pas d’une véritable adaptation. En effet, Black Mirror: Bandersnatch est un film reprenant simplement les mécaniques des jeux vidéo. En d’autres termes, le spectateur aura des choix à effectuer tout au long du film. Ces choix influenceront le scénario comme dans un livre dont vous êtes le héros. En fonction des décisions prises, la fin sera différente. Outre cet aspect, le film trace l’histoire d’un créateur de jeux vidéo au bord de la folie. Non sans défaut, cet épisode spécial de la série dystopique de Netflix mérite amplement le coup d’œil.

Puits sans fond, Netflix a compris que le futur de son catalogue était du côté du jeu vidéo. Nous ne sommes actuellement qu’aux prémisses de sa stratégie. Le géant du streaming a d’ores et déjà annoncé un grand nombre de projets en cours comme Resident Evil, Magic, Assassin’s Creed ou encore Dragon’s Dogma. Ça promet !