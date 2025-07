Romero Games, nouvelle victime d’Xbox

On ne compte plus le nombre de licenciements chez Xbox. Entre les jeux annulés, les studios fermés et le staff licencié, le contraste entre ce que Xbox voulait bien nous montrer lors du dernier Xbox Showcase et la réalité est édifiant. Cette fois, c’est au tour du studio Romero Games d’annoncer sa fermeture.

L’énième victime de la politique de Microsoft

9 100 licenciements, c’est le nombre que l’on retient de toute l’histoire autour du changement de stratégie de Microsoft : la moitié de ces postes supprimés concernerait la branche jeux vidéo de Microsoft.

Et aux dits licenciements, il faut ajouter les dommages collatéraux, dont Romero Games, le studio fondé par John et Brenda Romero. Créé en 2015 en Irlande par le couple Romero, le studio s’est fait connaître tout d’abord par une version HD du jeu Dangerous Dave in the Deserted Pirate’s Hideout, puis en 2019 par l’add-on SIGIL, le cinquième opus non-officiel de DOOM, dont John Romero est le co-créateur.

Par la suite, le studio irlandais avait sorti le jeu Empire of Sin en 2020, puis SIGIL 2 en 2023. Romero Games travaillait d’ailleurs sur un autre jeu, un FPS AAA, en partenariat avec un grand éditeur. La situation actuelle semble clairement indiquer qu’il s’agissait de Xbox.

En effet, dans une publication sur X, Romero Games indiquait que son éditeur avait annulé tout financement pour son prochain jeu : par conséquent, le studio doit maintenant fermer ses portes et une centaine de développeurs sont mis à la porte.

Des résultats jugés insuffisants ?

On pourrait croire naïvement que la décision de Microsoft de se retirer du prochain jeu de Romero Games est une conséquence directe des performances du studio. En effet, entre un Empire of Sin accueilli froidement et un Blackroom annulé, les résultats ne semblaient pas particulièrement bons pour le studio des époux Romero.

Il est possible que Microsoft ait simplement pris ces indicateurs en compte quand il a fallu faire la course à la rentabilité. Malgré le potentiel du nouveau FPS du studio, son succès ne paraissait pas garanti, et ce même si dans la publication X de Romero Games, Brenda Romero indiquait que le studio avait respecté tout ce qui lui avait été imposé et que le développement se portait bien.

Au final, il semblerait que Xbox se concentre sur ce qui peut lui rapporter gros sans risquer de perdre plus que nécessaire. Et si l’on avait remarqué que la branche jeux vidéo de Microsoft entamait un virage vers l’édition en portant, entre autre, ses exclusivités sur PC, ou en intégrant une collection Steam à toutes les applications Xbox PC ainsi qu’à la ROG Xbox Ally, la machine portable de Xbox, cela reste particulièrement dommage de constater que cette stratégie passe par l’abandon de nombreux développeurs talentueux.