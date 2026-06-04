Ace Combat 8 : Wings of Theve – L’heure du décollage se précise

Parmi les jeux présentés au cours du dernier State of Play, il y avait également le dernier opus de la série phare de Bandai Namco. C’était, dès lors, l’occasion de faire tomber le secret autour de sa date de sortie, qui est donc programmée au 2 octobre 2026 (sur PS5, Xbox Series et PC). Et évidemment, cette révélation-ci ne s’est pas faite sans apporter les quelques éléments de présentation à même de donner un nouvel aperçu sur le contenu qui nous attend.

Du spectacle dans les cieux

Arrivant sept années après le dernier Ace Combat 7, le nouvel opus nous replonge dans le monde de Strangereal. En compagnie de camarades (tels que Ellington Baxter, William Coster ou Tasha Seversky), qui ont notamment droit à leur moment au travers du trailer diffusé, le joueur incarnant Joker Squadron se confrontera à la République de Sotoa qui menace de passer sous le joug la Fédération d’Usea Centrale.

Dans cet opus, tous les éléments semblent concourir à offrir une production spectaculaire au public. À commencer par l’arsenal proposé, qui comptera dans les alentours d’une trentaine d’unités différentes. Il sera ainsi divisé en quatre catégories : les chasseurs, les avions d’attaques, les multirôles et, pour finir, les aéronefs spécialisés dans la guerre électronique. Il conviendra donc de l’utiliser intelligemment et en adéquation avec la mission qui attend le joueur.

Ace Combat 8 : Wings of Theve entend redéfinir le combat aérien tel qu’il a été représenté jusqu’à présent par la série. Cela se traduira dans la variété de cibles présentées: certaines seront sur terre ferme (à l’instar du cuirassé cité plus haut), d’autres sur mer et, bien évidemment, dans le ciel. Et, on le rappelle, les innovations toucheront également l’environnement qui, grâce à Cloudly (la nouvelle technologie pensée pour cet épisode) devrait procurer des sensations plus réalistes.

Une expérience augmentée…

Mais, au-delà de cela et d’une volonté de concocter une expérience narrative proche d’un rendu cinématographique, Bandai Namco tient également à offrir un mode multijoueur particulièrement travaillé. Selon ce qui en est dit, il s’agirait tout simplement du plus grand de toute la série.

Cependant, comme on le verra bien vite, cela entraînera la présence du tant redouté Battle Pass. D’ailleurs, un premier est d’ores et déjà disponible en précommande. Inclus également dans la version Deluxe du jeu, il proposera en outre un accès immédiat à l’ADFX-02 Morgan-PIXY, lequel pourra aussi être débloqué une fois la campagne terminée.

Wings of Theve sera disponible en plusieurs éditions en plus de la standard: la Deluxe déjà citée mais aussi la Joker Flight Pack, qui elle ne peut être qu’accessible qu’à travers la boutique de l’éditeur. De plus, pour toute précommande (quelle que soit l’édition), Bandai Namco réserve le droit d’acquérir gratuitement un épisode apprécié des fans : le Ace Combat Zero : The Belkan War sorti en 2006 sur PS2, et sans doute proposé dans le but de fêter ses 20 ans d’existence. En revanche, on ignore s’il sera agrémenté d’améliorations ou autres modifications propre à le moderniser.