Ace Combat 8: Wings of Theve nous fera monter au septième ciel dès 2026

Il aura fallut attendre six ans pour avoir des nouvelles de la licence culte de combats aériens de Bandai Namco, qui a révélé Ace Combat 8: Wings of Theve lors de la cérémonie des Games Award 2025. Cette suite se déroulera dix ans après Ace Combat 7: Skies Unknown et l’attente ne sera pas longue pour y jouer puisqu’il sera disponible, en 2026.

La tête dans les nuages

Ace Combat 8 : Wings of Theve nous place dans le rôle de Wings, le sauveur de Theve, considéré comme un pilote légendaire au sein de la Fédération centrale d’Usea. Il représente le seul espoir pour sauver le monde imaginaire de Strangereal de l’occupation de la République de Sotoa, qu’il faudra libérer avec l’aide de trois nouveaux compagnons, sous la pression des décisions et du commandement.

Bandai Namco promet de perpétuer l’héritage de la licence, grâce à des avancées technologiques visuelles et à une campagne immersive, intégralement en vue à la première personne, une habitude de la licence à la différence qu’elle sera cette fois-ci, réalisée uniquement en temps réel. L’autre grande innovation pour la série réside dans l’arrivée de conditions météorologiques défavorables, qui impactent négativement le pilotage des différents avions fidèlement reproduits, issus des armées du monde entier. Un mode multijoueur sera également disponible, sans plus de précision actuellement.

L’opus précédent utilisait un outil externe nommé TrueSky. Si l’équipe de Project Aces le trouvait spectaculaire et puissant, il ne lui offrait cependant pas assez de marge de manœuvre pour les modifications souhaitées. Pour Ace Combat 8 : Wings of Theve, Bandai Namco s’est appuyé sur l’Unreal Engine 5 ainsi que sur une technologie propriétaire, baptisée Cloudly, développée spécifiquement pour les machines actuelles sous la supervision de Julien Merceron, l’un des directeurs techniques les plus influents de l’industrie, qui occupe le poste de directeur technique mondial chez Bandai Namco, depuis la dissolution de Kojima Productions sous l’égide de Konami.

Cet outil est également le fruit de la volonté de Masato Kanno, directeur artistique — également expert en météorologie —, qui désirait un ciel non seulement plus beau, mais aussi utile au gameplay, capable de gérer des cartes de dix mille kilomètres carrés et des visuels photoréalistes. Les différents nuages seront fidèlement reproduits et multicouches, permettant de déterminer son altitude sans recourir à l’altimètre de l’avion, tout comme il sera possible d’observer les traînées de condensation et la fumée émanant des engins, offrant ainsi la possibilité de repérer les ennemis sans détourner le regard. Entrer dans un nuage affectera autant la visée que les commandes et les systèmes de ciblage, impactant donc les combats, qu’ils soient aériens ou air-sol.

On apprend enfin que Ace Combat 7: Skies Unknown approche les 7 millions d’exemplaires vendus et que l’objectif est de toucher un public encore plus large au point de porter la licence, jusqu’à son cinquantième anniversaire. Ace Combat 8: Wings of Theve sera disponible, en 2026 (sans date fixée) sur Xbox Serie, PS5 et PC. Alors, faites le plein de kérosène et préparez-vous à traverser les nuages.