Bandai Namco – Privilégier les projets à licence à moyen-terme

Bien que le studio se fasse quelque peu discret, il semblerait que Bandai Namco ait beaucoup de plans pour les mois à venir. Au coeur de la stratégie du studio, on note surtout la volonté de se recentrer sur les licences bien connues et une volonté de se rapprocher de son public et d’autres acteurs tiers, afin de créer des fondations plus solides pour les années à venir.

Derrière ces déclarations, on retrouve le rapport des derniers résultats trimestriels, qui sont en demi-teinte. Bien que Bandai Namco Holdings, la société-mère, soit à flot, surtout portée par les succès d’Elden Ring, Dragon Ball Sparking! Zero et Gundam Breaker 4, difficile de dire la même chose de Bandai Namco Online et Bandai Namco Studios, qui, quant à eux, souffrent des résultats catastrophiques de Blue Protocol.

Face à ce constat, se recentrer sur des licences ayant fait leurs preuves pourrait permettre à Bandai Namco de s’assurer plus de stabilité. Un enjeu important, d’autant que l’échec de Blue Protocol, qui n’aura même pas eu le temps de sortir par chez nous, a souligné des cruels manques au sein du studio quant à sa capacité à répondre aux attentes des joueurs.

Ces objectifs s’accompagnent de changements directs au sein de Bandai Namco : du côté de la direction, Masaru Kawaguchi, président représentant du studio, échangera sa place avec Yuji Asako pour assumer la position de directeur administratif du studio.

En même temps, c’est la suite logique des choses : Bandai Namco a toujours été un studio manipulant des licences fortes telles que Idolm@ster, Gundam, ou Tekken. En tant qu’entreprise, le studio s’étend bien au-delà du simple jeu vidéo et est déjà habitué à une forte culture du média mix, en témoigne le succès du dernier film Gundam sorti l’année passée qui, en trois jours, avait accumulé plus d’un milliard de yens de bénéfices.

Pour autant, la situation peut laisser quelque peu dubitatif : nous sommes déjà dans une période où les industries du divertissement s’accrochent aux licences déjà connues, et, mis à part Elden Ring, les derniers succès de Bandai Namco s’inscrivaient en réalité déjà dans cette logique. En prenant en compte que l’entreprise n’a pas réellement une main-mise complète sur le bijou de FromSoftware, difficile de savoir la manière dont ces nouvelles velléités vont s’exprimer concrètement.

Pour tout ce que Blue Protocol représentait beaucoup de choses que nous n’aimions pas, en reprenant beaucoup de codes aux jeux tels que Genshin Impact ou Wuthering Waves, c’était un projet qui se voulait original. Si, pour Bandai Namco, se concentrer sur les licences sur lesquelles l’entreprise a la main, cela signifie stabilité, du point de vue du joueur, il est certain qu’il faut regarder cette nouvelle direction avec une certaine méfiance.

Si l’on peut se surprendre à rêver que le projecteur soit mis sur certaines de nos licences de coeur, il ne faut pour autant pas oublier que le studio dispose de pléthores de licences historiques, qui peuvent déjà porter des projets uniquement par leur notoriété, gonflant encore plus le nombre de projets surfant uniquement sur une nostalgie, qui est déjà très présente…