Bandai Namco doit revoir ses priorités pour 2024

Dans une récente communication, Bandai Namco a attiré l’attention sur son bilan du troisième trimestre de l’année fiscale 2024 qui s’est conclue en décembre dernier. Ce qui était l’occasion d’apprendre quelques révélations quant au programme prévu. Un programme qui semble-t-il a été quelque peu bouleversé, comme nous l’informe l’éditeur via la section des questions/réponses du dernier rapport.

Déjà, si l’on se fie aux chiffres partagés, on apprend que l’entreprise nippone a essuyé un déclin significatif par rapport à l’année précédente. Ainsi, à la même période de l’année, les ventes auraient chuté de 8.6 % et les bénéfices, eux, auraient subi une baisse de pas moins de 96%. Une mauvaise année pour Bandai Namco ? Il serait plus que certain de dire que celle d’avant avait été tout à fait particulière.

En 2022, l’incroyable succès d’Elden Ring avait roulé tout le long de l’année (ou presque) sur la marché vidéoludique. En revanche, 2023 a été bien timide pour la firme nippone. Et la popularité (relative) d’Armored Core VI: Fires of Rubicon, pour lequel l’intérêt des joueurs a d’ailleurs sans aucun doute été suscité par le statut de FromSoftware acquis avec son avant-dernier jeu, n’a évidemment pas suffi. Surtout que, n’oublions pas, la concurrence de l’année précédente était plus que qualitative.

En outre, il semble que Blue Protocol n’ait pas été une réelle réussite pour Bandai Namco. Certes, le nom du principal concerné n’a pas explicitement été mentionné par l’intéressé, mais il a tout de même évoqué (et Gamebiz.jp le rapporte) un manque de réussite du côté des nouveaux jeux en ligne. Or, ce Blue Protocol est le seul titre de cette catégorie à être sorti en 2023.

Cette méforme que traverse actuellement Bandai Namco a ainsi poussé l’entreprise à revoir sa stratégie. Cela se traduit donc avant tout par l’annulation du développement de pas moins de cinq jeux non annoncés. Ce qui devrait permettre à l’entreprise de réduire les coûts de production.



« En raison de l’allongement de la période de développement des jeux, le délai entre l’investissement et le retour sur investissement s’allonge également. En plus de réduire le nombre de titres, nous réfléchissons à la meilleure façon d’optimiser nos titres par classification, comme les titres stratégiques mondiaux et les titres pour les utilisateurs occasionnels. ».

L’objectif est de recentrer l’attention sur un portefeuille bien restreint limité à des licences sûres afin d’avoir un meilleur contrôle et donc de réduire tout risque. Il s’agira par exemple de faire davantage valoir le tout nouveau Tekken 8, qui s’est d’ailleurs très bien vendu les premiers jours de sa mise en vente, mais aussi préparer l’arrivée de contenus attendus par les joueurs tels que le futur Dragon Ball Sparking Zero ou encore le prochain DLC d’Elden Ring, lequel sera l’occasion de faire redémarrer la machine à plein régime.