Deus Ex annulé chez Eidos Montréal ? Embracer a encore frappé

Si 2023 avait son lot de nouvelles malheureuses concernant l’industrie du jeu vidéo, 2024 n’en sera certainement pas en reste. Microsoft, il y a quelques jours, nous en donnait une espèce de preuve en nous faisant part de près de 1 900 licenciements. Et aujourd’hui une autre information tout juste publiée par Bloomberg nous confortera dans notre désagréable sentiment. Embracer est donc encore une fois sur le devant de la scène. La société, qui s’est illustré l’année précédente avec des vagues de licenciements (avec la fermeture de Volition par exemple), continue sur sa lancée, toujours motivée par le désir de se restructurer. Et cette fois-ci, c’est du côté d’un ses studios acquis récemment qu’elle s’attaque : Eidos Montréal.

Comme l’affirme le très fiable Jason Schreier, avec la confirmation du studio lui-même, l’entreprise suédoise vient effectivement de licencier 97 salariés. Une action qui touche diverses branches d’activité concernant aussi bien les équipes de développement que des postes administratifs en passant par les services de soutien. Une annonce, pas du tout joyeuse, qui n’étonne toutefois pas outre mesure : elle suit en quelque sorte la conjoncture actuelle. Mais, elle n’est pas la seule révélation faite par Schreier. Car oui, on nous en a bien réservé une deuxième, et celle-ci décevra certainement plus d’un fan.

Depuis quelques temps, à la fin de l’année 2022 entre autres, on parlait ici et là d’une renaissance pour la série Deus Ex. Depuis, les mois se sont succédés et plus aucune aucun mot, plus aucune rumeur à ce sujet, jusqu’à aujourd’hui donc. Mais plutôt que d’avoir des bruits favorables, c’est sur une possible annulation du projet que l’on attire notre attention.

Pourtant, le travail semblait assez avancé : le nouveau volet aurait été en préparation depuis plus de deux années et, du côté d’Eidos Montréal, on s’apprêtait même à entrer dans une phase de développement active. Est-ce réellement le cas ? Pas de doute. Même si le studio, le principal intéressé donc, ne s’est pas exprimé sur le sujet, Schreier a suffisamment fait ses preuves pour qu’on lui accorde notre crédit.

La véritable question se situerait sur le pourquoi d’une telle annulation. La série Deus Ex serait finalement pas assez porteuse commercialement parlant. Du moins, est-ce le cas si l’on se fie au dernier opus en date (Mankind Divided) dont les ventes ont été décevantes.