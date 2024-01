Tomb Raider I – III Remastered – Une trilogie pleine de surprises

Révélée il y a quelques mois, l’existence de Tomb Raider I – III Remastered nous a dans un premier temps enchantée, le souvenir ému de nos aventures aux côtés de Lara ayant surgi d’outre-tombe (sans mauvais jeu de mot) avant de pourtant grandement nous inquiéter. Car même la plus grande des nostalgies ne saurait nous faire oublier la raideur (décidément) des mouvements de l’héroïne sur la première PlayStation, la rendant parfaitement désagréable à contrôler de nos jours.

Afin de nous rassurer, et de commencer à lancer activement leur campagne de communication (à moins d’un mois de sa sortie, il est grand temps), les équipes en charge du portage de cette première trilogie de l’aventurière viennent de prendre une profonde « Aspyration » et ont donc commencé à nous présenter le fruit de leur labeur.

Le studio Aspyr est un habitué des portages, et notamment ceux de jeux rétros de notre prime jeunesse (Star Wars KOTOR, Fahrenheit…), et cela se sent dans leur approche de la remasterisation, même si le côté « moderniser l’œuvre sans la dénaturer » fait quelque peu langue de bois. Force est de constater pourtant que les premières annonces autour du titre semblent corroborer cette maxime. En effet, s’il sera possible de jouer avec une maniabilité de l’époque, dans son jus comme on pourrait dire, les développeurs ont eu la bonne idée d’incorporer une maniabilité plus moderne, proche de ce que Tomb Raider Anniversary avait pu nous proposer en son temps.

Une direction de développement qui s’inscrit donc plus dans l’ajout de fonctionnalités que dans le remplacement. Mais choisir entre un gameplay « Tank » ou « Moderne » ne sera pas la seule option qui nous sera proposée dans Tomb Raider I – III Remastered. En effet, du côté des graphismes, nous serons aussi libres de choisir si nous souhaitons explorer les temples dans leurs cubismes d’antan ou avec des textures ayant bénéficié d’un travail supplémentaire.

Et pour le coup, nous avons été plutôt agréablement surpris par les nouveaux visuels proposés par le studio. Les courants d’eau, l’herbe au sol, les arbres, et bien sûr Lara elle-même, entre autres, ont vu leurs textures gagner en détails et en finesse, les rendant tout à fait agréables à regarder même en 2024. Alors évidemment, on est très loin des standards graphiques de cette décennie, mais cette nouvelle patine offre un charme supplémentaire indéniable à cette trilogie âgée de plus de 25 ans maintenant, tout en conservant l’aspect anguleux et l’approche millimétré des phases de plate-forme chers aux fans de la première heure.

Aussi, pour ne rien laisser en jachère, les différents collectibles et objets à ramasser se sont vus dotés de nouveaux modèles 3D, faisant passer les précédents visuels pour une simple bouillie de pixel. Mais au delà d’un simple reboot graphique, Tomb Raider I – III Remastered apportera son lot de nouveautés avec, par exemple, des barres de vies pour les boss afin de rendre leurs affrontements plus lisibles, une floppée de trophées/succès (on nous en annonce deux cents), et le sacro-saint mode photo présent dans presque tous les jeux de nos jours.

Alors finalement, faut-il craquer pour ce Tomb Raider I – III Remastered ? Le travail accompli par les équipes d’Aspyr semble particulièrement réussi et pertinent et nous ne sommes sans doute pas au bout de nos surprises puisqu’on nous promet que d’autres ajouts n’auraient pas encore été dévoilés. Et les bonnes nouvelles ne venant jamais seules, la compilation nous nous sera proposée au prix modeste de 29,99 €. De bons arguments pour se laisser aller et succomber aux charmes de l’aventurière de pixels.

Sur le papier donc, cette compilation parait particulièrement alléchante. Plutôt jolie, suffisamment modernisée pour ne pas être rebutante tout en préservant nos souvenirs d’antan, Tomb Raider I – III Remastered se présente comme une véritable lettre d’amour des développeurs envers cette licence mythique. Une lettre d’amour que nous aurons le plaisir de découvrir pour la Saint Valentin, le 14 février 2024 donc, date choisie pour la sortie de cette trilogie et qui se trouve être également la date d’anniversaire de notre très chère Lara (le 14 février 1969).

Disponible sur les consoles PlayStation, Xbox, Switch et PC, Tomb Raider I – III Remastered n’est pour le moment annoncé qu’en version numérique. Il reste toutefois de l’espoir pour qu’une édition physique sorte plus tard dans l’année, nos amis de chez PlayAsia ayant listés une version boite. À surveiller donc, mais en attendant, cette année, même les célibataires pourront être accompagnés pour la fête des amoureux.