Tomb Raider deviendra un projet cross-média chez Amazon

Résumé des épisodes précédents : Square Enix ayant décidé de se séparer de ses studios occidentaux, Tomb Raider (tout comme son développeur, Crystal Dynamics) est désormais propriété d’Embracer Group, lequel a révélé en fin d’année dernière que c’est Amazon Games qui publierait les prochaines aventures de Lara Croft. Une nouvelle à l’époque étonnante, puisqu’on aurait imaginé Embracer s’occuper tout seul de la publication via l’un de ses nombreux éditeurs. Mais une info qui prend tout son sens aujourd’hui.

Amazon a en effet annoncé investir massivement pour faire de Tomb Raider un univers cross-media, qui s’étendra en jeu vidéo (évidemment), mais aussi en film et série télé. The Hollywood Reporter relaie ainsi des rumeurs qui évoquent « le plus gros investissement fait par Amazon derrière The Lord of the Ring », qui avait déjà coûté 250 millions de dollars rien que pour payer les droits…

Si côté casting, on ne sait pas encore qui prendra la suite d’Angelina Jolie et Alicia Vikander pour devenir la nouvelle Lara, on sait que Phoebe Waller-Bridge, créatrice et scénariste de Fleabag et Killing Eve, et, de son propre aveu, grande fan de Tomb Raider, sera à la production et au scénario. On retrouvera aussi à la production Dimitri M. Johnson, qui, avec sa société dj2 Entertainment, a développé de nombreux projets inspirés de jeux vidéo.

C’est dj2 qui est derrière le film Sonic, et la compagnie a aussi en projet les adaptations de Life is Stranger et Disco Elysium, ainsi que le développement d’une série animée Tomb Raider pour Netflix. On imagine que la signature d’Amazon quant à la publication du prochain épisode du jeu (et le chèque qui allait avec) impliquait quelques conditions pour lier ce dernier à l’univers ciné-télé qu’il veut mettre en place…

Un retour de Lara Croft presque logique en ces temps où Sonic sur grand écran et The Last of Us à la télé réussissent à mettre d’accord critiques, publics et fans de jeux vidéo, alors que le film inspiré des aventures de Super Mario et la série Fallout sont aussi très attendus et avec beaucoup de bienveillance. Après tout, Tomb Raider fut, dès 2001, et sans être pour autant un vrai grand film, l’une des premières adaptations JV à casser le cycle infernal des nanars systématiques.