Tomb Raider – Crystal Dynamics s’est trouvé un allié de taille

Que les amateurs de la plus célèbre des aventurières se réjouissent, le prochain épisode de la saga Tomb Raider est sur les bons rails. Crystal Dynamics, racheté récemment par Embacer Group, s’est trouvé un partenaire de choix pour son édition : Amazon Games. Après la trilogie intitulée « Survivor » incluant le reboot de 2013, Rise of The Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, le studio américain poursuit les péripéties musclées de l’archéologue (du moins à ses origines) avec un quatrième épisode présenté comme le plus grand et le plus vaste de tous les jeux Tomb Raider. Il s’agira d’un jeu solo multiplateformes reprenant les mécaniques connues de la licence, à savoir l’exploration, l’action parsemée d’énigmes en tous genres. Scot Amos, responsable du studio Crystal Dynamics, déclare à ce sujet :

« Depuis notre acquisition par Embracer, Crystal Dynamics a une formidable opportunité de redéfinir les bases d’une relation d’édition sur Tomb Raider. Nous cherchions une forme de transformation et avec Amazon Games nous avons trouvé une équipe qui partage notre vision créative, nos ambitions et nos valeurs pour ouvrir de nouveaux horizons à l’univers de Lara Croft. »

Il semble qu’Amazon accélère le pas quant à son activité sur la scène jeux vidéo. Après l’annonce de Blue Protocol de chez Bandai Namco, l’éditeur commence à placer ses pions sur l’échiquier de l’édition. Nul doute qu’il s’agit d’un début d’une longue série (étant donné les moyens colossaux de l’entité).

Pour le moment, pas plus d’information concernant le prochain épisode de Tomb Raider, pas de support annoncé, encore moins de date de sortie, on penche sur un début 2024. Tout ce qu’on sait, c’est que le titre tournera sous Unreal Engine 5, donc une sortie probable sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. On spécule et il faudra attendre encore quelques semaines ou moins avant d’avoir plus de détails sur ce quatrième épisode signé Crystal Dynamics. Vivement.