Blue Protocol – Amazon s’offre la distribution du MMORPG Bandai

Amazon et Bandai Namco s’associent pour proposer un projet dans la digne lignée des derniers RPG au style anime : Blue Protocol. Parmi les nombreuses annonces des Video Game Awards, Blue Protocol a réussi à tirer son épingle du jeu avec une première bande-annonce laissant la part belle à l’action. Annoncé dès 2019 au Japon, le titre devrait enfin être disponible pour le public au courant de l’année 2023. Développé par Bandai NAMCO, et distribué en Occident par Amazon, Blue Protocol semble être une passerelle parfaite entre l’animation japonaise et le genre du MMORPG. Le récit proposé par le jeu n’est pas sans rappeler les scénarios d’anime fantasy les plus classiques.

Notre protagoniste, amnésique, sera amené à sauver le monde de Regnas, qui est au bord de la destruction après des millénaires de conflits et d’abus technologiques. Pour faire son office, le joueur sera accompagné de multiples adjuvants, aux designs tous plus extravagants les uns que les autres.

Pour ce qui est du gameplay, si pour l’instant on peut seulement se contenter de quelques images de combats, on en sait un peu sur les caractéristiques du personnage. On retrouve cinq classes disponibles, qui influenceront bien entendu la manière de le jouer : le Vengeur, l’Ambidextre, l’Archer, le Tisse-Mage, ou le Concasseur. Enfin, un test fermé du jeu sera effectué avec l’aide de quelques 50 000 joueurs du 14 au 16 Janvier.

Faisant appel à Hiroyuki Sawano pour le thème principal du jeu, entre son scénario, son esthétique, et ce qui semble être son gameplay, Blue Protocol sera une synthèse des codes de l’animation japonaise et du genre du MMORPG. Nul doute que le jeu vise un public déjà habitué à Genshin Impact et autres Tower of Fantasy : il faudra probablement s’apprêter à retrouver les mêmes modèles économiques que ces derniers. Cependant, pour l’instant, rien n’est confirmé : il faudra sans doute attendre la bêta pour en savoir plus sur cet aspect.

En tous les cas, un projet comme Blue Protocol, bien qu’il s’inscrive dans l’ère du temps pour ce genre, reste bienvenu. En effet, si la promesse du jeu le plus abouti dans ce genre, Genshin Impact, incluait le multijoueur, force est de constater que pour toutes ses qualités, cet aspect précis reste un échec.

Il est certain qu’il y aura une place pour Blue Protocol, et on ne peut qu’espérer qu’il soit un compétiteur efficace dans son domaine, où pour l’instant un seul jeu règne en maître.