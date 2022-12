Honkai Impact 3rd – Récapitulatif de la présentation de la 6.2

Ce vendredi, la version 6.2 de Honkai Impact 3rd a été présentée au public. Au programme : un nouveau personnage, un chapitre pour l’aventure principale, divers événements, une refonte du système d’armes… et une Herrscher du Tonnerre gratuite ! Comme d’habitude, le nouveau chapitre d’histoire, In the Name of the Truth, sera un moyen de mieux s’accointer avec la nouvelle venue dans l’équipe : Chrono Navi.

Nouvelle venue dans l’équipe, mais déjà connue au bataillon : il s’agit d’une version adulte de Ai-chan, l’intelligence artificielle qui suit chaque capitaine dès qu’il commence sa partie. De type mécha et infligeant des dégâts de feu, elle est vendue comme un support pour les DPS de feu. Avec son arme signature, Rudder in Dream, son set de stigma Idol Transformation Set sera également disponible pendant un temps limité.

Ainsi : préparez vos Kiana et autres Vill-V, il est très probable que les abysses, l’arène mémorielle et le Royaume Elyséen soient très favorable à ces personnages. En plus de l’histoire principale, Ai-chan ramène avec elle l’événement Honkai Salvation Log. Les capitaines devront résoudre des bugs dans le jeu accompagnés de différentes fores formes de Ai-chan. Il s’agira d’explorer différents niveaux pour résoudre des puzzles en utilisant les capacités des différentes Ai-chan mises à disposition.

Cet event permettra non seulement de récupérer les traditionnels matériaux pour les personnages, mais aussi de débloquer un skin pour Absinthe de Minuit. Il sera également possible de récupérer des fragments pour améliorer ou débloquer Chrono Navi.

Elle ne sera pas le seul personnage à recevoir un nouveau skin : Rita sera également mise à l’honneur. C’est Spina Aestera qui recevra un nouveau costume, dont l’esthétique s’inspire des constellations. Enfin, compléter quatre objectifs de la mise à jour permettra de mettre la main sur une copie de Raiden Mei version Herrscher du Tonnerre : une bonne affaire, quand sa nouvelle arme signature l’a remise sur le devant de la scène compétitive.

Cependant, il faudra s’attendre à ce que tout cela soit chamboulé par les versions à venir : nous nous apprêtons à rentrer dans un cycle de sortie de nouvelles versions pour le trio principal du jeu.

Hoyoverse avait déjà commencé à nous mettre l’eau à la bouche avec les silhouettes de nouveaux designs, et le teaser de fin de trailer laisse à penser que la nouvelle version de Bronya devrait arriver très vite. Potentiellement en 3.3. Si c’est bien le cas, il est alors très probable que les trois versions actuelles les plus récentes de Bronya, Kiana et Mei soient rapidement déclassées, même s’il est difficile d’imaginer la Herrscher des Flammes dépassée par un autre personnage.

Il faut dès à présent commencer à charbonner et accumuler les cristaux pour pouvoir mettre la main sur ces nouvelles formes dans les mois à venir !